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女兒離世打擊 陳方安生政治引退 寄語年輕人保持希望 稱續以香港為家

【明報專訊】離開政府後仍活躍政壇的前政務司長陳方安生，昨發表聲明稱，年屆80歲的她會從公民及政治工作退下，「過較平靜生活」，提到女兒陳慧玲上月離世，對她是「沉痛的打擊」，需時間與空間哀悼和復原。陳太寄語年輕人對前途保持希望，有學者認為陳太年事已高，若把她的退下與即將訂立的「港區國安法」扯上關係不太公道，認為「很難要求每個人留到最後一刻」。

葛珮帆fb：國安法一出雞飛狗走

建制派對陳太退下火線則有另一種說法，其中民建聯葛珮帆在facebook轉載陳太引退新聞，葛留言形容事件是「賣國賊收山」，又留言稱「國安法一出個個嚇到雞飛狗走」。

自2008年卸任立法會議員後，陳方安生積極參與民主事務，並是民主派「國際線」的重要人物，包括多次到訪英美等地出席活動、與當地官員及議員會面。陳太在2014年4月與民主黨創黨主席李柱銘訪美，其間與時任副總統拜登、眾議院民主黨領袖佩洛西會面，她又分別在2018年及2019年與公民黨郭榮鏗到美國與多名國會議員見面，其中2019年陳太訪美亦獲副總統彭斯單獨接見，是訪美獲最高級官員接待的本港政界人士之一，但內地官媒指她「告洋狀」。

公民黨郭榮鏗昨表示，很高興過去10年與陳太共事，並十分敬佩對方，認為陳太退休多年仍不斷為香港的民主自由發聲，他理解和尊重陳太的決定。郭榮鏗說，女兒離世對陳太打擊很大，希望社會給予她空間。

被問與國安法是否有關

陳太發言人：沒補充

陳太的聲明表示，她在很久以前已答應兒女，年滿80會從公民及政治工作退下，過較平靜的生活；又稱女兒離世對她是沉痛的打擊，她需要時間和空間哀悼和復原，並更加珍惜與家人，特別是孫女們與女婿的時光。她在聲明表示，將一如既往以香港為家，盼望年輕人對前途保持希望，以守法與和平的方式繼續守護本港的核心價值。至於陳太引退是否與「港區國安法」即將通過有關，陳太的發言人表示沒有補充。

多年來陳太創立不同組織，包括公民實踐培育基金，並自2014年8月至今擔任董事，該基金昨發聲明指陳太已辭任董事，即時生效，基金感謝她多年的付出，稱她為公益事業的無私貢獻足為吾人典範。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿表示，陳太的決定獲很多人支持、明白，稱每人都要為自己的處境、家人作出決定。她又表示，港區國安法臨近，預計未來一段日子街頭會非常混亂，稱大家明白做某些事可能有嚴重後果。

對於陳太在港區國安法通過前退下，中文大學政治與行政學系高級導師蔡子強認為，陳太年事已高是她退下的主要原因，認為與「港區國安法」扯上關係不太公道，「很難要求每個人留到最後一刻」。他稱，陳太近年已減少公開露面，並可見她已部署接班，至於港區國安法會否影響其他人的國際游說工作，蔡認為需視乎不同人的處境而定。

相關字詞﹕郭榮鏗 港區國安法 公民實踐培育基金 政務司長 陳方安生

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