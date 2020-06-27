「校董須精德語」 德瑞章程裁歧視

由在港德語社群創立的德瑞國際學校，近年因校政問題引起糾紛。辦學團體上月入稟，要求法庭裁定章程中第47.2、第63及第68條，因違反種族歧視條例而失效及無法執行。以上3條章程條文要求校董須精通德語、校董會會議以德語進行，以及由校董互選的主席等職務須具德語背景。辦學團體同時尋求法庭確定去年3月至今選出的校董會屬有效當選。一名持相反意見的家長，獲法庭批准加入作回應方，他稱條文無違歧視條例，而校董會屬無效當選。

官指辦學團體屬「會社」 受歧視例規範

高院法官夏利士在判辭指出，3條條文無疑構成種族歧視，但在法律層面，則要裁定辦學團體是否屬種族歧視條例中會社的定義，否則歧視不屬非法。他提及學校發展多年，目前以英話為教學語言的國際部課程學生已遠多於德語課程的學生，若維持章程第47.2條，只准精通德語者出任校董，會不合比例地限制其他家長擔任校董。上月有家長要求召開特別會員大會亦令問題更迫切。

他續稱，第63條亦會構成限制非德語家長參與會議的效果，亦無合理原因維持第68條，條文亦因其不確定性難以執行。他認為德國駐港總領事不了解本港條例對歧視的定義，以及本港公司條例；而德國政府的角色只限於與辦學團體的資助協議，不應介入糾紛，其早前去信平機會的舉動亦引人質疑。

未裁校董會有效否 稱各方自行處理

夏利士亦引用多宗案例，認為非牟利政治或體育團體都屬受種族歧視條例規範的會社，德瑞辦學團體作為非牟利教育團體，條例亦適用。但他沒處理去年及今年選出的校董會是否有效選出的問題，稱留待各方自行處理。

德瑞辦學團體歡迎裁決，校董會主席陳羅倫稱，「今次的裁決，可以為學校在過去多年受到的不公正管治及分化畫上句號。我們希望學校能回復平靜」。