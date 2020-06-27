借出帳戶洗錢近60億 內地婦囚6年8月

金額歷來第三高 月收300報酬

法官判刑稱，無證據顯示被告張靜（63歲）實際操作涉案戶口，以及知悉款項牽涉的可公訴罪行性質，由於她非案件主腦，亦不涉及跨境洗黑錢活動，故以10年監禁為量刑起點，被告認罪可扣減三分之一刑期，判囚6年8個月。

案情指出，被告2011年1月成為一間電子零件買賣公司董事，一個月後以該公司名義開設銀行戶口。由2011年3月至2012年6月，該戶口成交量龐大，存款共59.7億港元，大部分存款入帳後就被提取。

被告警誡下承認經朋友介紹結識一名本地男子。對方以每個月人民幣300元為誘因，指示被告開戶，又以2000元報酬利誘被告簽署大量商業登記文件。被告稱從未用過涉案戶口，開戶後已把存摺、密碼及櫃員機卡等交予該男子。

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻在庭外表示，會繼續調查其他涉案者，包括懷疑唆擺被告犯案的本地男子，並提醒市民小心別為「搵快錢」而被利用。

【案件編號：HCCC42/20】