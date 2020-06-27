醫局查「警捐血風波」 工會：戴飾物屬自由 涉事護士否認飾物有仇警標語

食衛局昨稱，對有輸血服務中心職員「在輔警總部舉行的捐血活動上行為有欠專業表示遺憾」，已要求醫管局調查及嚴肅跟進，又感謝紀律部隊捐血，期望個別事件不影響血液收集活動。醫管局則稱，紅十字會輸血服務中心已就活動安排展開調查，若確定有員工行為有欠專業，會按人力資源程序嚴肅跟進。

局方：嚴肅跟進 工會批白色恐怖

醫管局員工陣線主席余慧明表示，涉事護士有聯絡工會，否認當時戴的飾物有「黑警死全家」等標語，工會仍在了解事件詳情。她說，醫管局人力資源守則只要求員工確保制服整潔，無明文規定員工不能戴飾物，「只要不影響工作、沒違反感染控制措施，戴什麼飾物是員工自由」。她批評有人將小事政治化，又認為局方製造白色恐怖。

衛生服務界立法會議員李國麟說，只要護士所戴飾物不影響工作，一般都無問題，又認為捐血者有不滿可向主管投訴，質疑警員是否有權索取抽血員姓名等資料、當中是否有人濫權。他認為警方及醫管局都應盡快了解事情，向公眾澄清。