打賞馬會職員涉賄 馬主獲不提證起訴

守行為1年 律政司：最合適方法

律政司接受查詢表示，若整體案情合適，並在被告人同意接受簽保命令的條件下，控方可決定對被告人不提檢控。就本案而言，律政司經詳細考慮相關因素及整體案情後，認為簽保守行為是最合適處理方法。

被告王梁秀卿（61歲）報稱家庭主婦，被控2018年12月9日與馬會進行事務往來時，向受僱於馬會的公職人員，即在沙田馬場第一座看台3樓、一個馬主私用廂房投注櫃位工作的梁雪冰及其他職員，提供1萬元利益。

控方甫開庭表示，考慮案情、涉案金額、被告提供利益情况及背景等因素，決定不提證供起訴，並同意被告以簽保守行為處理本案。

職員拒收 被告「茶錢」放地

案情指出，被告是馬會全費會員及馬匹「時時精綵」的合伙馬主。馬會曾向她發出馬會設施指南，列明會員不得向員工餽贈小費。自2017年起，她和丈夫經常在一個馬主私用廂房觀賽及用膳，因兩人都不太懂得填寫彩票，不時需廂房投注櫃位的職員協助。

案發當日，被告馬匹在「浪琴表香港瓶」奪冠，她與丈夫共分得約798萬元獎金。賽事結束後，她走向投注櫃位將一疊共20張的500元紙幣遞給梁姓職員，表明是給予櫃位職員的「茶錢」。梁隨即拒收，但被告將錢放在地上後離開，最後由另一名職員拾起交給馬會。廉署去年5月邀請被告錄取口供遭拒絕。

大律師：無獲益不具賄賂意圖

曾任高級檢控官及暫委裁判官的大律師潘展平表示，不提證供起訴一般要經控辯雙方同意，而本案關鍵在於被告賄賂意圖。潘稱涉案金額雖不算少，但無證據顯示被告給予職員打賞後可獲益，「佢畀茶錢一個代寫彩票嘅伙計，根本換唔到咩着數」，認為未必具賄賂意圖，律政司不提證供起訴做法合適。

資料顯示，王梁秀卿是大馬主王明澤之妻，聯名養「時時精綵」。「時時精綵」是香港最佳長途馬，今季四捷，包括兩場國際一級賽，目前總獎金7333萬，當選今季馬王呼聲高。

【案件編號：STCC1161/20】