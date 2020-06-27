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少年被控槌襲速龍 辯方稱插贓警否認

【明報專訊】去年重陽節的反禁蒙面法示威中，15歲少年被指在屯門用槌襲擊一名隸屬飛虎隊、時任速龍小隊的警員。現時16歲的被告早前否認一項襲警罪，案件昨在屯門裁判法院開審。聲稱受襲的警員供稱，當日從後追截被告時遭他「轉身跳起揮槌打中右肩」，導致兩厘米瘀傷，事後沒有就醫；辯方則稱被告沒有槌，是警員將槌放入其背囊，反指被告遭警棍打頭、警員跪頸、圍毆及口塞警棍，惟警員一一否認。

被告為16歲李姓男生，被控於去年10月7日在青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。

事主：過程沒同僚幫忙 右肩瘀傷無就醫

案發時派駐速龍小隊的X供稱，當日他戴上速龍裝備，另穿戴黑帽、黑頭套及黑外套，駕駛輕型貨車到上址作喬裝行動，掃蕩堵路者。當一行5車的車隊駛到新墟段時，約40名黑衣人將雜物拋到路上並截停車輛，他下車觀察戒備，突然一個手持槌子的黑衣人在對面馬路跑過，他大叫「警察咪郁」，並上前追截。

X說，當他截停被告時，被告「轉身跳起揮槌打他」，但沒打中。被告逃跑但再被截獲，再一次揮槌擊中其右肩，他即時制服被告。其後他為被告綁上膠索帶，連同被告掉在地上的帽及槌一併交給刑偵同事，整個過程只有他一人，沒有同僚幫忙。X稱他返警署後發現右肩有兩厘米瘀傷，因傷勢輕微，沒有就醫。

辯方質疑當時有其他警員在附近，但沒有一人上前幫忙。X表示他沒有留意，可能其他同僚正處理其他事，沒空照應他。辯方稱，被告根本沒有槌，亦沒有襲警，故X才沒有就醫。相反，X在追截時一棍打向被告頭部，被告跌倒並遭X以跪頸方式制服，一群同袍隨即上前，亂棍圍毆被告背部約10至20秒，又用棍塞他的口，阻止他說出名字，最後將槌放入被告背囊。X一一否認指控。

辯方：被告遭群警棍毆20秒 塞槌入背囊

控方早前為X申請保密令、使用特別通道出入法庭及於屏風後作供。裁判官在開審前稱，雖然控方未能提供足夠證據指X會因公開身分而令起底風險增加，但考慮到警員身分曝光後會影響往後保密工作，加上高院曾批出類似申請，最終批准控方申請。案件下周一續審。

【案件編號：TMCC700011/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例風波 禁蒙面法 速龍 襲警

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