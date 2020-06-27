警證供不符片段 青年脫襲警罪 官：未能放心接納警證供 本月9宗襲警4判無罪

現年20歲的被告黃錦威承認去年11月12日在西灣河太康街及筲箕灣道交界損壞行人過路交通燈，但否認在同日在西灣河太安樓A7號舖萬寧外襲擊警員X。辯方在庭上透露，被告現職兼職侍應。

警稱接觸被告前先着「冷靜」

辯方：片段見警即推被告向牆

警員X作供稱，當日下午穿便衣坐私家車巡邏時，看到被告將涉案交通燈的一條電線剪斷，令交通燈失靈，之後持剪刀走進太安樓，他即以「6秒」時間上前追截。X稱看到被告仍手持剪刀，遂先表明身分及着他「冷靜啲」，但被告情緒激動並「大呼小叫」，大叫「有狗呀，我叫黃錦威，叫連儂牆啲手足過嚟幫手」。X認為被告有意逃走，故捉住被告右手手腕，其間被告掙扎及揮動其手，剪刀割傷X的左拇指。

辯方盤問時稱，現場閉路電視片段可見X追上被告後，隨即將被告推向牆邊。X不同意，但就改稱在向被告表露身分及被告呼喊時已控制被告，此說法隨即引來裁判官何俊堯質疑為何與主問時不同。X解釋主問說到這部分時被打斷，故未有繼續闡述。

官質問截停細節 警未能告知

X另在盤問下承認，曾聽到被告說「唔好傷害我」；但事發時在X背後、負責拘捕被告的女警員蘇詠勤表示聽不到，並稱被告面對X時是自行退後。何官質問X如何截停被告、被告對X有什麼動作、被告如何退後等問題時，X均未能告知。

何官裁決時稱，從閉路電視片段看到X及女警在商場內看見被告時，很快便與被告有身體接觸及將他推向牆邊制服，與X所稱在接觸被告前先做出不同事，說法不脗合；又表示X作供時改稱捉住被告手腕的時機，前後說法「大相逕庭」，何官同時質疑若制服被告過程若如X所言，未有作出不當行為，被告不會要求警員別傷害他，認為女警有心隱瞞事發情况，故「未能放心接納警員的證供」。在控方不能舉證至毫無合理疑點下，何官裁定被告襲警罪不成立。

認破壞交通燈 求情稱上寶貴一課

辯方就刑事損壞罪求情時稱，被告現已感後悔，明白應用其他方式表達訴求，並為對行人過路者造成不便感歉意，願賠償452元維修費，而被告因案被還押7天，已上寶貴一課。

何官勸被告做每一件事前要想清楚後果，破壞交通燈對老人家及小童構成危險，若因而發生意外，即使未必要負上刑責，「你都過意唔去啦，成世人良心都要受責備」。案件押後至7月10日判刑，待索取感化及社會服務令報告，被告獲准保釋。

本月內涉反修例示威的襲警案除有4宗脫罪，亦至少有兩宗被告不認襲警、最終被判罪成的案件，包括小學教師楊博文在去年11月11日涉以腳踢警員腹部，一度被判還押小欖精神病治療中心。

【案件編號：ESCC2553/2019】

本報記者

（反修例風暴）

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