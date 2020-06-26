掘隧道駁通水塘 增儲量紓西九水浸

每年多儲340萬立方米 如1630泳池容量

渠務署指出，今年7月開始鑽挖隧道，預計於2022年第四季完成。由於轉運隧道位於集水區，渠務署將引入實時岩土監測系統，於施工期間記錄水位及震盪等數據，以避免污染食水。

料後年竣工 西九可應付50年一遇暴雨

渠務署排水工程部工程師葉浩朋說，深水埗、長沙灣、荔枝角區發展多年，排水能力未達標，該署透過兩項工程提升排洪能力，其中一項造價17億元的荔枝角雨水排放隧道已於2012年完成，截取上游部分雨水；另一項工程費用為12.2億元的水塘轉運隧道，由地勢較高的九龍副水塘貫通至下城門水塘，將九龍水塘群4個水塘的溢流轉移到下城門水塘，完工後下游西九龍區可應付50年一遇的暴雨。

資料顯示，九龍副水塘過去兩年溢流量分別為291萬及293萬立方米，而轉運隧道則可將溢流轉移到容量較大（430萬立方米）的下城門水塘儲存。葉浩朋解釋，下城門水塘出水口設有智能水閘，實時監測水塘水位，以控制食水流量。

下城門設智能水閘 實時監測水位

九龍水塘群包括九龍水塘（157.8萬立方米）、九龍副水塘（80萬立方米）、石梨貝水塘（37.4萬立方米）及九龍接收水塘（12.1萬立方米），均是本港早年興建水塘，當中九龍副水塘地勢較低，會接收另外3個水塘的溢流，故轉運隧道入口建於九龍副水塘西南角。不過，鑽挖機在另一端下城門水塘開始鑽挖，每月鑽挖約300米，抵達九龍副水塘後，會由原路退出。

水務署過去解釋，下城門水塘存水量一直維持較低水平，因其跟船灣淡水湖相連，主要預留作雨量急增時收集雨水。該署網頁顯示，下城門水塘本月16日存水量為117萬立方米，佔容量27.2%，是全港水塘最低，而該水塘2007年以來從未滿溢。