揭偷吸煙悉心勸導 護士助癌漢退病魔

護士診所助見醫生前檢查評估 減少入院

2018年10月至2020年3月，上述4個專科於全港24間護士診所提供服務，約2.67萬名病人就診，當中泌尿外科佔1.36萬人；就診人次共約4.68萬。護士診所可為病人在見醫生前提供檢查及評估，例如術前有否高血壓、是否適合接受麻醉等；若患者輪候時病情有變，可及早照顧；為病人在不同治療階段提供治療及護理，減少不必要入院。

新界東醫院聯網臨牀腫瘤科護士診所（頭頸癌放射治療）臨牀腫瘤科顧問護師麥素珊表示，計劃推行期間，九成泌尿外科患者可於24周內見護士，有1043名患者在護士診所就診並完成放射治療，包括540人患鼻咽癌，當中有125人（23%）在治療後體重減多於10%，較外國文獻的比例低。該診所逾半患者就診次數約6至10次，較其他先導計劃約1至3次多。麥解釋，頭頸癌患者接受放射治療後，部分人會有急性副作用如放射性皮炎、口腔炎等，以往治療前或期間由醫生跟進，若病人治療後不適，有人會到急症室或門診要求額外見醫生；而先導計劃下護士可因應病人情况跟進，減少到急症室及入院次數。

麥舉例，曾有患鼻咽癌二期的46歲男子，需接受8周的放射治療及化療，惟兩周後舌後及咽喉出現小白點，屬念珠菌感染，體重亦在兩周內由180磅跌至170磅。她稱男患者正值壯年，亦無免疫系統問題，現口腔炎症不尋常，經反覆追問，他承認「偷食煙仔」，又擔憂無法重拾保險業工作。她隨即勸喻病人戒煙，並邀其妻一同到診所，講解治療情况及鼓勵患者做運動，避免出現口乾、牙關緊閉及頸組織收緊等長遠影響，最終患者順利完成治療，並重返工作崗位。

泌尿科前期檢查 篩出2.4%癌症個案

其他計劃方面，圍手術科有42%患者由專科護士做術前評估，毋須見麻醉科醫生；逾九成風濕科患者可維持或改善病情；另泌尿外科護士診所為血尿病人等做前期檢查，並篩出2.43%癌症個案，包括膀胱癌、腎癌及前列腺癌。

上述4個專科分佈全港24間護士診所，每間由一名資深護師負責，醫管局2019/20及2020/21年度陸續推其他先導計劃或增加診所數目，涵蓋呼吸科、兒科等。總護理行政經理潘恩榮說，局方會因應不同需求適時將項目加入周年計劃以推動恆常化。