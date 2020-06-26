元朗形點和你shop 警拘14人涉非法集結

四度進商場曾噴椒 近百防暴便衣增援

示威者昨午1時許陸續在商場中庭聚集，並高叫反修例口號。約2時半，數十防暴警察及速龍小隊兵分兩路包抄示威者，示威者隨即四散，防暴警察其後撤出。至下午3時許，被示威者指罵的便衣警員突表露身分，截停及搜查多人，近百防暴及便衣警第二度到場增援，最少10名市民被捕。

帶走12歲記者 胡椒噴劑指嚇一家三口

商場一樓及中庭附近多間商店紛紛落閘，拖着7歲兒子的廖先生一家三口甫步出玩具反斗城即被警員喝罵，更一度遭胡椒噴劑指嚇。警方其後截查一名網媒《香城日報》的12歲男記者，並將其帶返警署，晚上約8時男童由父母接走。《香城日報》晚上在facebook表示，該傳媒共派出4名年齡分別為18歲、兩名17歲及一名12歲記者到場採訪，由18歲記者帶領，該12歲記者被截查。警察公共關係科警員稱他未滿16歲，需要其父母到警署接走。

下午5時許，一名中年女子聲稱被一名中年男子非禮，防暴警第三次進入商場調查。警方稱，一名55歲男子在商場內涉嫌因拍照問題與一名54歲女子爭執，他其後懷疑以手襲擊該名女子。警方拘捕男子，涉嫌普通襲擊，交元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

兩名年輕男子繼續在中庭高叫反修例口號，至傍晚7時，便衣警員突上前帶走二人，並最少兩度噴射胡椒噴劑。其後大批防暴警察第四度進入商場，並一度向商場1樓舉起胡椒球槍。區議員林進、何啟明及最少一名途人被噴中。警方稱，截至昨晚8時半，警方於行動中拘捕9男5女，年齡介乎14至55歲，涉嫌非法集結，並譴責有示威者滋擾商戶及顧客。

（反修例風暴）