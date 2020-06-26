護士戴反警暴飾物 警方紅會捐血活動腰斬

警：相信屬個別事件 期望續合作

警方表示，警隊於本月23日與紅十字會在九龍灣輔警總部舉辦一項捐血活動，其間因紅十字會一名職員的「行為操守令在場警務人員有所顧慮」，雙方即場溝通了解，警方在評估活動繼續的可能風險後，決定暫停活動。警方稱，一直支持紅十字會活動，相信今次只屬個別事件，將會進一步與紅十字會溝通，期望日後繼續合作。

警索護士姓名不果 捐血隊離場

警隊內部流傳一則信息指出，周二早上11時，有流動捐血隊到輔警總部開設捐血站，其時一名穿制服的抽血護士身上佩戴多個示威飾物，「包括迷你版豬嘴，黃頭盔，黑警死全家，對抗警暴等」鎖匙扣牌。警方上級隨即向中心主管反映，並欲查問涉事護士姓名，但遭拒絕。信息指，雙方交涉不果，最終捐血隊「拉隊離開」，停止捐血活動。

據了解，當日到輔警總部的捐血隊約10人，原定早上11時至下午5時舉辦捐血活動，惟其間發生上述事件，最終活動於下午2時中止。

紅會對事件引起誤會致歉

紅十字會輸血服務中心表示，中心日前舉行血液收集活動時，其中一名員工「服務態度未如理想引致部分捐血人士不安」，中心職員已即時處理，活動單位經商議後決定暫停活動。中心表示，對事件引起的誤會致歉，會作跟進，並重申醫護人員會恪守一視同仁原則，提供專業服務。