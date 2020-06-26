政府資助口罩 2800萬個下周起派 上周稱一個未收到 譚文豪質疑「係咪講大話？」

明報記者 羅霈潁 鄧俊豐

每戶10個 郵政派發毋須登記

本報昨日再向商經局查詢，局方依然拒絕透露有關資料，稱核實和整理相關資料後再公布；又表示預計未來3星期會由計劃下的20條生產線，收齊3000萬個口罩供香港郵政派送。口罩每戶一包，內有10個即棄成人口罩，住戶毋須登記（見表）。

最遲應6‧2供貨 月初稱僅3生產線取足認證

政府5月中全數批出20條生產線資助名額，本報翻查每條生產線獲批時的預計向政府供應獲認證口罩目標日期（簡稱「預計日期」），發現步創科技有限公司的兩條生產線及國藥科技醫療用品有限公司的第一條生產線，應早於4月10日向政府供貨，其餘生產線應於4月中至尾開始供貨，預計日期最遲的創意國際科技有限公司的兩條生產線，則應在5月2日起供貨。

商務及經濟發展局長邱騰華5月回覆立法會議員查詢時稱，因應口罩認證所需時間較平常長，容許獲資助公司申請延遲預計日期一個月，意味即使預計日期最遲的生產線亦應於6月2日起向政府供貨。

記者本月10日向商經局查詢，局方表示政府已與全部生產線簽合約，並確認有3條生產線已取得所需的口罩認證及符合所有要求，將陸續供貨給政府；另有12條生產線已獲口罩認證，當有關生產線符合其他相關要求後，便可逐步向政府供應口罩，惟未有透露相關生產線公司名稱。

7公司貨推市面

商經局稱非資助生產可自行賣

本報上周一（15日）再向商經局追問各生產線進度，局方稱已獲認證的3條生產線已生產一批貨，正安排運送，拒絕透露生產線所屬公司、運送詳情包括日期、運送地點等；至於12條未達全部要求的生產線，局方拒絕提供名單、生產進展及預計供貨日期；餘下5條生產線進度，商經局未有提供消息或資料。本報翌日（16日）再查詢，商經局回應表示仍未收到任何口罩。

本報另翻查20條生產線共涉及15間公司的資料，發現至少7間公司已在網上或市面出售口罩（見表）。商經局4月時曾解釋，如口罩並非資助計劃下的生產線生產，有關公司可自行決定其檢測認證、售賣或其他安排。

譚文豪促公開詳情 「點知乜嘢來源」

立法會議員譚文豪認為資助計劃運用公帑，而且市民大眾普遍關心口罩來源，有關計劃的詳情理應保持高透明度，「唔講生產商資料，咁（巿民）點知佢係用緊乜嘢來源嘅口罩？」對於政府曾於上周初向本報表示仍未收到任何由生產商提供的口罩，但昨突然宣布向市民派口罩，譚質疑「咁係咪講大話？」促請政府盡快向市民交代。

（抗疫新階段）