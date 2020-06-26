建制函韓正 冀中央協調健康碼

建制派何君堯前日在facebook表示，他與謝偉俊、田北辰、潘兆平和陳凱欣聯署去信韓正，希望中央明確指示，讓三地互認健康碼盡快落實。他們認同分階段開放三地互認健康碼名額，另稱三地檢測費用差距大，建議三地建立檢測合作機制。

工聯會立法會議員麥美娟指出，今次是全體建制派議員去信韓正請求跟進健康碼，因不同板塊議員也收到求助，故決定聯合去信中央，希望考慮跨境家庭需要，以及香港檢測費用高昂問題，冀中央建立粵港澳三地合作機制，讓三地檢測互認，令市民能在內地或澳門的認可機構檢測。

粵憂多配額釀爆疫 官須下台

綜合消息透露，港府一直與廣東省政府磋商互認健康碼事宜，希望廣東能夠開放3000個配額，但廣東擔心配額太多或出現輸入個案，而內地一旦爆發疫情，官員亦有下台可能，故建制派希望中央能夠協調，令廣東毋須對配額一事有太大顧慮。

賀一誠：港澳測試運作良好

澳門特首賀一誠昨表示，就通關安排一直與內地及香港密切溝通，原計劃本月可恢復部分通關，但北京疫情出現變化，對整個邊檢防疫工作有新要求，目前要看7月會否有好消息。至於粵港澳三地核酸檢測及健康碼互認，賀一誠說，澳門與內地健康碼互認順利，港澳兩地技術部門近期亦做了測試，運作基本良好。

（抗疫新階段）