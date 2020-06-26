菲抵港確診者不治 累計7死

祿泉樓追蹤氣體測試：渠管漏氣 抽氣冲廁播毒

瑪嘉烈醫院發言人表示，男死者（第1180宗）於5月底在菲律賓因中風入住當地醫院，本周二由醫療專機緊急運送抵港，由機場送往瑪嘉烈醫院。他當時正發高燒，情况嚴重，其後確診感染新冠病毒，及後情况轉差出現敗血病，治療期間持續惡化，至昨凌晨1時30分離世。個案已轉交死因裁判官跟進。

沙田瀝源邨祿泉樓累計9人確診，消息指出，上周環保署聯同專家團已到祿泉樓涉事單位做追蹤氣體測試，據了解，單位內多處渠管均出現漏氣，即有細微裂痕，當住戶開抽氣扇會造成負氣壓，冲廁時會令帶病毒的水點從渠管的細微裂痕滲出而傳播病毒。另外，專家團又於露台做追蹤氣體測試，以了解會否因風吹而將病毒傳至其他單位。

據悉現有來自港大、科大、理大及城大的專家研究調查，並正以電腦模擬單位內有人打噴嚏等情况，仍需時完成報告。衛生署表示，正等待環境局調查報告。

增14輸入個案 12巴國

此外，本港昨新增14宗輸入個案，當中12宗來自巴基斯坦，介乎2至39歲，他們乘搭阿聯酋航空EK380，本月23日從迪拜飛抵香港；另外兩人為來自菲律賓38歲女子及印度來港13歲男子。

（抗疫新階段）