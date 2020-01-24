10內地人滯機場5日始隔離 何栢良質疑漏洞促檢討 消息：倘檢疫後如願送內地 開壞先例

1現病徵 同機26人染疫

11名內地人於20日乘搭阿聯酋航空EK380由迪拜抵港，欲經香港往內地，不獲登機後一直逗留機場禁區，24日其中一人返回迪拜，據悉餘下10人堅持到內地，至昨凌晨送抵鯉魚門檢疫中心隔離。衛生署昨稱，10人正做病毒測試，其間一人有病徵，送往東區醫院。

24日列「拒絕入境者」檢測

消息料港府22日知滯留

據了解，當局考慮涉事航班多人染疫，擔心他們長期逗留機場播毒，至24日入境處職員界定他們為「拒絕入境者」以「釘實」，其後由機場衛生署人員替他們檢測。消息人士認為，問題源於阿聯酋航空，因航空公司應知悉旅客不能入境香港或轉機，應拒絕該批旅客從迪拜登機。

指阿航應知不能轉機 應拒登機

另一消息人士稱，一般而言當有旅客困於由機管局管理的過境區逾48小時，航空公司會通知機管局及相關部門，以今次例子，航空公司料會以電郵一次過通知警方、海關、衛生署、入境處等，故料早在22日晚至23日早上有關部門已知11人滯留，而衛生署在22日公布滯留者所乘搭航班有26人感染，事件要由港口衛生科處理。

至於沒離港的10人檢疫後如何處理，消息人士相信當局要深入研究，暫難估計；他說，若完成14日檢疫後該10人獲准返內地，則可能會成壞先例，令他人會以為借轉機來港賴死不走，就可如願到想去地方，構成漏洞；但若在他們檢疫後遣送迪拜，則他人見賴死也沒「着數」。

倘送內地 恐多人來港「賴死」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，11人與來自巴基斯坦的人同機抵港，不排除有交叉感染，認為他們在機場逗留多日情况不理想，對機場其他旅客、職員等帶來不必要感染風險。

阿聯酋航空發言人表示，11名旅客20日乘搭EK380航班抵港後欲轉機前往內地，他們計劃乘搭的轉機航班不准登機。公司自事件發生後一直與機管局及相關部門緊密合作，積極處理事件。

本報向政務司長辦公室、食衛局、衛生署及機管局查詢何時知悉事件，何時接觸滯留者作進一步安排，均沒獲正面回覆。本報前日及昨日亦分別向衛生署及入境處查詢上述10人檢疫後要到何處，亦不獲正面回應。政務司長辦公室稱，並無對滯留者行使有關法例下賦予司長的豁免權。機管局在上述旅客離開機場後，已全面消毒及清潔其逗留範圍。

明報記者

（抗疫新階段）