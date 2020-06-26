疫初需求急增 總監難忘全日只睡半小時

「這場不知終點的爬山比賽有多個難關」，黃敬文表示電子手環2月初只用於從湖北抵港者，僅需數百個，豈料數日後擴至所有內地抵港者，當時每日有千多人抵港，電子手環供不應求，須改以即時通訊軟件內的「位置分享（Location Sharing）」功能監察檢疫者的位置。

資科辦上下合作 證港人守望相助

至3月，隨疫情於全球各地爆發，政府宣布家居檢疫措施擴至歐美抵港者。黃敬文說，當時已與本地初創企業Compathnion合作，抵港者自行下載「居安抗疫」應用程式檢疫，惟當時每日逾萬人抵港，電子手環仍供不應求，遂改用印上二維碼（QR Code）的手帶。黃憶述，實施首晚使用多個資科辦辦公室的打印機印刷使用指南，凌晨再親自駕車入機場，交機場人員分發，翌日早上又要開會，全日只睡半小時，卻感滿足。

由於部分電子手環可重用，政府需派人上門回收。黃敬文說，資科辦由上到下通力合作，總監林偉喬亦多次親身上陣，LSCM的同事、紀律部隊義工團隊幫忙。他亦見證港人守望相助，有鄰居會為檢疫者買菜、互相照顧及提醒，在疫情中亦有溫情一面。