蓮塘口岸設人臉識別 只查特定者行李 民主派：難知政治監控否 建制：應入鄉隨俗

深圳市口岸辦截稿前未回覆

本報日前向深圳市口岸辦公室查詢有關在蓮塘口岸使用人臉識別技術的詳情，至截稿前未有回覆。

本報向香港海關查詢，海關未有正面回應是否知悉深圳採用人臉識別系統取代行李檢查，僅稱會與本港、內地及海外執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流及適時採取聯合行動打擊走私。海關又稱，目前沒計劃在出入境管制站採用人臉識別技術。

海關：沒計劃出入境設人臉識別

以往市民北上到內地，進入內地時要先經內地邊檢檢查回鄉證，再將行李放上X光行李帶，由內地海關檢查，即將開通的蓮塘口岸將改變有關做法。深圳當局近日邀請本港運輸業界參觀位於深圳的蓮塘口岸，3名曾參觀口岸的人均向本報表示，深圳當局稱已在蓮塘內地口岸區安裝人臉識別攝影機，取代X光行李檢查，旅客行經內地口岸區，毋須將行李擺上輸送帶，人臉識別若偵測到旅客有特定紀錄，該人會被帶走檢查行李，其他旅客可直接離開。至於何人有特定紀錄、何人會被截查，深圳方面未有透露。

福田口岸識別曾帶違禁品者

翻查深圳市口岸辦的資料，近年多個口岸引入人臉識別，例如2016年羅湖海關引入技術打擊水貨客。至2017年，深圳檢驗檢疫局在福田口岸引入技術，系統數據庫載有過往攜帶禁止入境物品的旅客紀錄，以截查可疑者。

深圳特邀專家方舟：料長遠取代回鄉證

去年獲深圳市口岸辦委任為「深港口岸發展智庫特邀專家」的一國兩制研究中心研究總監方舟表示，深圳未有向他介紹蓮塘口岸的人臉識別系統，但以他了解，現時深圳主要是海關採用人臉識別檢查貨物和行李，相信長遠會在邊檢採用，即以人臉識別取代檢查回鄉證。

立法會保安事務委員會委員、民主黨涂謹申說，外界難以知悉內地人臉識別系統內有什麼數據，「在專制獨裁的地方，人臉識別技術會用作治安還是政治，沒人知道，以前內地擔心旅客沒報稅，現在擔心旅客帶某些刊物、書籍到內地」。

另一委員公民黨陳淑莊擔心，內地擴大用人臉識別，會令原本沒紀錄的市民被「開file」，促請港府向內地了解該系統資料蒐集用途和儲存時間等。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤稱，兩地政府未提口岸有何設施，他認為人臉識別在內地非新技術，不少口岸都有類似系統，例如阻止有罪案紀錄的人入境。他說，採用人臉識別取代行李檢查，可加快通關，市民應「入鄉隨俗」，尊重當地法規。

明報記者