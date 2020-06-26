赤柱龍舟巡遊代競渡 商戶稱生意跌九成

往年200多隊競渡 今年13隊巡遊

今年只有13隊龍舟隊參與赤柱巡遊活動，遠不及往年參與競渡的200多隊。不足100人在赤柱觀賞龍舟，看台有大量空位，也有泳客游「龍舟水」。雖然人流較往年少，但龍舟隊員情緒高漲，在龍舟上大叫口號。美國密歇根大學龍舟隊隊員鮑先生說，即使今年隊伍較少，大家仍很熱情、有活力，「往年大家都係為咗爭勝，今年無咗比賽，大家當係練習、旨在參與，更加融洽」。

赤柱龍舟錦標賽籌備委員會主席王錦泉說，今年是他籌辦龍舟賽事逾40年來首次取消競渡，疫情下委員會堅持拜神儀式，希望保留節日傳統，祈求國泰民安。他續稱，雖然今年龍舟競渡取消，但仍參考「繞標賽」方式作500米巡遊，每隊相隔20秒出發，巡迴一圈。

觀眾：人流跌不減氣氛

帶女兒到赤柱泳灘的鄭氏夫婦說，他們有10多年划龍舟經驗，女兒出生後則每年帶她觀賞龍舟，希望讓她認識傳統習俗。他們稱比賽取消，人流大減，故不擔心病毒傳播。專程到赤柱觀賞龍舟的盧女士笑言，每年都有到各區觀賞龍舟競渡，今年觀眾明顯比往年少，但場面仍然震撼，「佢哋無比賽都堅持划，真係好有『香港人精神』！」

龍舟隊沒戴口罩 大會稱有量體溫

現場所見，各龍舟隊員均沒戴口罩，王錦泉稱大會事前有為各隊隊員量體溫，以及派發酒精搓手液。康柏龍隊員陳伯說，限聚令下訓練時有遵守規矩，隊員之間會相隔一定距離，不會坐太近，為此多租了一艘龍舟練習。

昨日赤柱大街人流稀少，商戶生意大跌。經營童裝店的潘女士稱，往年端午節可有5000元生意，今年僅數百元，大跌九成。她說疫情下收入大減，原以為端午節能有些進帳，但事與願違。在旁經營絲巾店的赤柱商會主席葉元清則說，沒旅客令人流大減，已接近3個月無營業，因對市道欠缺信心而繼續休假。