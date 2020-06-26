私樓破賭檔 城大女生任荷官吸客 玩得州話事啤 被捕者多大學生

前晚約10時半，九龍城警區反三合會行動組持手令，突擊搜查紅磡漆咸道北388號昇御門一單位，搗破有黑幫背景的得州撲克非法賭檔，拘捕10男1女，年齡21至31歲。兩名分別26歲姓吳及23歲姓阮本地男子為賭檔主持人，涉嫌經營賭博場所被捕；一名22歲姓梁女子為賭檔荷官，涉嫌協助經營賭博場所被捕；另外8名男子則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

警方於行動中檢獲兩張賭枱、兩副啤牌及約值2.5萬元籌碼，但未有檢獲現金，所有被捕男女現正被扣查。

紅磡昇御門300呎單位 賭客要熟人介紹

據了解，26歲姓吳主持人為失業補習導師，23歲姓阮主持人則為平面設計師，兩人以1.2萬元租用涉案的300平方呎單位，經營了約一個月。賭檔每星期開約5日，於賭局抽佣5%圖利，平日以WhatsApp群組宣傳，賭客要經朋友介紹。現場消息稱，姓梁女荷官為城大商科4年級女生，因年輕貌美，打扮「合時下年輕人口味」，被主持人操縱任荷官吸引賭客，當場被捕的賭客中，多人為城大及理大男生。

有前線探員表示，近年得州撲克於年輕人間流行，大學生偶爾也會於大學宿舍內與朋輩玩得州撲克，但過去甚少見有大學生於非法賭檔被捕，估計是次被捕賭客被該女荷官吸引。他又表示，警方近年搗破的非法賭檔中，以釣魚機賭檔及竹館為主，賭客主要為中年及老年人。另有警官稱，未見有大學生經營非法賭檔，但暑假臨近，近日多了年輕人為「搵快錢」數百元參與如淋紅油等非法活動。

住客：保安嚴密 開賭場好蠢

據記者現場觀察，昇御門住戶要使用事先登記的八達通入內，乘升降機亦要拍八達通，而且只可到達自己居住的樓層。

住客陳先生與太太表示，每戶可登記4張以上八達通，視乎單位大小。他們說上月屋苑曾為他們更新已登記的八達通，又認為大廈保安嚴密，在此開設非法賭場「好蠢」；又說雖感到擔心，但「區區都有罪案」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676