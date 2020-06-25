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2020年6月25日星期四
港聞二
泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理
進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關
非建制陣營仍在覓人選出戰
探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕
邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續
H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」
商人私人控梁家榮遭否決
粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月
警去年底改通例 暫免展示編號 速龍防暴執勤無編號覆核 申請方：更難投訴
涉發布西灣河開槍警資料 社工無業男被捕
法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料
涉9．22元朗「私了」 女子被捕
警口供不符片段 無業男襲警罪脫
舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年
粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價
屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫
議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料
與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離
抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減
陳帆倡公屋免租兩月抵消加租
國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗
議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎
男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩
訛稱母病騙同袍借5.5萬 前警員囚6周
醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥
醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題
外婆殺孫改認誤殺 待取精神報告判刑
禁電子煙草案停審 組織憂搶灘式促銷
尊子漫畫
【Emily】產假延長二讀 工聯帶「3BB」開會：陪咗我哋廿年
【Emily】PTU SHOP賣新水炮車布章 「忠誠勇毅」襟章
【Emily】工務小組通過三跑建警區基地
【Emily】唔參加 廣告界姚冠東彈初選蠢過掌心雷
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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