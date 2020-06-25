醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題

醫院取藥要等句鐘

病人辛苦不利防疫

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認同可推行社區取藥和送藥上門，他說，隨公院陸續恢復服務，在藥房輪候配藥時間或回復到疫症前逾1小時，不利防疫，病人亦感辛苦。他舉例，部分心臟科、腎科病人需同時取10多種藥物，配藥時間長，可考慮將他們納入先導計劃，而配一兩種藥物的病人可留在醫院取藥。若分流到社區藥房，崔說醫健通內的病人資料要限制只有醫療人員查閱和配藥，如藥劑師，因藥劑師受專業規管，而其他銷售員則無，可避免不合理藥物或健康品推銷。

處理遙距服務或需設藥劑師熱線

至於送藥上門，崔說需做好身分核對免送錯藥，否則後果嚴重。物流公司的貨車亦需有設備確保藥物維持在25℃以下環境。部分安眠藥、嗎啡類藥物因涉安全問題，應留在藥房取。送藥上門亦需同時提供視像遙距藥劑服務。他說，一間大型急症醫院的專科門診每日服務1500至2000人次，即使只有10%人用送藥上門服務，一間醫院每日都有百多人要遙距藥劑服務，未來可能醫院要有一班藥劑師「專聽電話」。

醫管局大會成員劉文文認為，若要試行病人在社區藥房取藥，可選需定期到醫院配藥的長期患者，相信過程較簡單。另一大會成員林濬知悉內地有提供送藥上門服務，稱如在香港引入，要解決若送錯藥等責任問題，檢視法例如何處理。