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醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥

【明報專訊】新冠疫情帶來新契機，有社區藥房助公立醫院的病人配藥，免到醫院。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峰接受本報專訪時透露，或會在這方面繼續發展，希望發展好電子平台後探討在社區藥房取藥及送藥上門的可能。有300間會員藥房的商會表示，數周前曾與局方開會，計劃讓毋須覆診的長期病患者在社區藥房取藥，限制由有藥劑師的藥房處理，免病人到院配藥，並傾向就服務由免費至收取約20元物流費，目標未來一個月會向醫管局提交計劃書。

對象為毋須覆診長期病患者

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯說，局方正大力發展「HA GO」手機程式，病人日後或可在程式中繳費。建立有關平台供基礎讓病人在社區藥房取藥，如病人求醫後先在網上繳藥費，配藥完成後可透過程式通知病人到「指定地點」取藥。張又說，若社區藥房無藥劑師長期駐場，有關協作就較難做，不排除與志願機構合作助長者取藥。

張亦透露，局方曾接觸香港郵政研究送藥上門，但對方提出若上門派送時無人收件，難代為儲存藥物，部分藥物亦有不能長期在室溫下儲存等問題。張說，未來會物色其他物流公司，並探討引入視像模式，在上門後教病人用藥，但討論需時，相信不能在今年內推行。

香港郵政回覆查詢稱，去年曾與醫管局探討上門派遞藥物的安排，並介紹了不同的派遞方案供局方參考。

商會：參與藥房須有藥劑師 或免費

港九藥房總商會副理事長張德榮稱，數星期前與醫管局開會討論病人在社區藥房取藥，引述局方代表歡迎協作。商會於全港18區有約300間會員藥房，他認為是發展社區藥房取藥的好平台，目標一個月後提交計劃書予局方審視。

張德榮說，計劃服務毋須覆診的長期病者，由公立醫院醫生確認為病人續配哪些藥物後，公院藥房再為病人配藥，之後將藥運到病人指定的藥房，藥房再通知取藥。藥房的藥劑師會透過醫健通查閱病人藥單，核對確保藥物無誤，但不能查詢其他資訊。至於無藥劑師駐場的「藥坊」和「藥行」等則未能參與。

張說，藥廠和藥物供應商有儲存和運送藥物的經驗，正商討委託他們運送藥物，並會考慮為計劃買保險。他說計劃旨在方便病人免到醫院，希望日後參與的藥房不會另外收費，但若藥物運輸費高，不排除會額外向病人收約20元。

病人組織：要確保不藉機推銷

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌認同社區取藥可減病人到院交叉感染的風險，但如收額外費用，將減參與誘因，倘社區藥劑師能提供較深入的藥物資訊等增值服務將較吸引。

彭稱，藥劑師只能查詢病人的醫健通，能確保代為取藥期間不會不合理地向病人推銷其他健康產品。他又認為應同時加強教育病人取藥時不應接受其他產品推銷。由於未來18區均會有地區康健中心及分站，他提出社區藥劑服務亦應進駐，甚至比藥房更適合配發藥物。

彭又提到，目前有病情穩定的病人只須監察其用藥情况和副作用等，發展社區藥劑師服務並建立與公院連結的網絡，可令病人毋須再事事到公院、事事經醫生，長遠有助減輕公院的負擔。

明報記者 朱韻斐

相關字詞﹕彭鴻昌 郵政署 藥劑師 醫管局

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