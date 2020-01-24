男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩

115件違禁 檢鐵蓮花彈簧刀

警方早前發現有人於網上二手拍賣平台出售違禁武器，邊界警區重案組警員前日上午約9時許在元朗塘頭埔村一村屋埋伏，趁55歲目標男子離開時將其拘捕，並在該村屋檢獲562件武器，包括115件違禁武器，當中有指節套刀刃、指節刀、雙節棍、蝴蝶刀、彈簧刀、鐵蓮花及伸縮棍等；以及11支高強度雷射筆，5把弓弩，431把不同長度及款式已開封的刀、劍及其他武器。該名男子涉嫌管有違禁武器、無牌管有槍械及藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

警：無證據示威用

弓弩控力逾6公斤視同槍械

邊界警區總督察（刑事）徐嘉穎表示，該名男子在有關平台出售武器一個多月，已和不多於10名買家交易，暫無證據顯示已出售的武器在最近的示威和衝突中使用，但仍會循有關途徑調查買家身分及購買動機。她又表示，案中檢獲武器來自不同國家，包括歐美國家及國內，會繼續調查來源並堵截武器入口。她又稱，根據《火器及彈藥條例》，無牌管用控力超過6公斤以上的弓弩等，屬無牌管有槍械，最高可判囚14年及罰款10萬元。