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議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎

【明報專訊】警方上月成立「誠信審核行動小組」，目標包括主動調查警隊內部嚴重違反紀律或違法行為、識別潛在風險工作流程等。小組亦研究安排警務人員入職或調任敏感崗位前接受自願驗毒。公民黨立法會議員譚文豪表示，過去有警員執勤時行為怪異，要求警方抽查有無警員吸毒或酗酒。民主黨林卓廷質疑，若驗毒屬自願性質，肯定不會發現有人吸毒，質疑警隊製造虛假數字欺騙公眾。

李家超：5年6警涉毒被捕 兩革職

保安局長李家超昨日在立法會回答質詢時表示，2015至2019年有6名警員因涉及毒品的案件被捕，有3人被裁定罪成，當中兩人被革職。他說，警隊重視人員的誠信管理，除了3個恆常委員會，上月亦成立「誠信審核行動小組」，小組包括15名成員，由助理處長（服務質素）帶領，直接向警務處長匯報工作。他強調，警方若發現有人涉及違法違紀，會嚴肅跟進。

涂謹申批警誠信問題李須負責

李：部門大 有人未全守紀律可理解

譚文豪質疑，過去有警員處理示威時，被拍攝到面露笑容，認為他們行為古怪。他又指許多職業包括飛機師和專業運動員都需接受抽查，質疑警方為何不做。李家超回應稱，除了涉酒後駕駛，否則無法律基礎強迫任何人接受酒精測試；另指警員出勤前，督導人員會留意他們的精神狀况。李續稱，警隊自發自願驗毒，令警隊文化更健康，認為議員應支持。

民主黨涂謹申批評，李家超作為警隊前高層多年，有份處理誠信管理的工作，「但就做到而家咁樣」，認為他有責任。李家超回應指涂的評論並不公道，稱任何團體都應監管紀律，又說「在一個大部門裏，有人未必完全遵守紀律，這是我們可以理解的」，他亦質疑立法會都有很多不守規則事情，認為議員應支持警隊的新政策。

相關字詞﹕吸毒 誠信審核行動小組 李家超

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