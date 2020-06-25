國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗

明報記者 黃焯謙

教育局通告稱，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）活動時，升掛國旗、區旗及奏唱國歌。據各校回覆本報，中學七一升旗各有做法（見表）。

校長：教育尊重國旗 非強調違法後果

以「着力培養學生愛國愛港的觀念與情懷」為辦學宗旨的創知中學（前稱勞工子弟中學），校董會成員包括工聯會會長吳秋北、工聯會榮譽會長陳婉嫻等。該校除上述日子，亦會在開學禮、散學禮及每月首個上學日等舉行升旗禮。

校長黃晶榕說，校方主要透過正面教育使學生明白須尊重國旗及國歌，而非強調違反《國歌法》的後果，他亦相信學生不會侮辱國歌。他又說，以往音樂課會涉獵國歌歷史、精神等內容，而現時教育局在初中音樂科課程增加賞析國歌音樂特徵、從音樂不同角度探討國歌相關課題等，令學校更有系統地教授國歌。

鄧顯中學：新通告沒影響 沿用舊法

香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠稱，七一是學校假期，學校會於前一日，由教職員升掛國旗，確保翌日七一校內有掛國旗。他稱，每年國慶前都會有全校集會及典禮，有全校學生見證的升旗禮，活動由公民及國民教育組老師籌備，「有國慶講話，內容圍繞國民教育，建基事實談中國情况」。

劉志遠稱，教育局新通告對學校沒有大影響，因既有做法已符合教育局要求，未來會沿用現時做法，「不用特意高調去做，其實好多學校都一直有做，刻意高調反而令學生覺得好不自然」。他又說，過去升旗禮、奏國歌都很順利，去年發生社會事件期間，校方亦有於升旗禮前提醒學生在莊嚴典禮場合，大家不應破壞，同學都理解及合作。

教局倡畢業禮陸運會升旗

廠商會中學：視乎場地設備

廠商會中學於每月首個周一，在天氣情况許可下，學生會在操場參與升旗禮，由升旗隊學生負責升國旗。校長麥耀光形容其校類別屬「中性」，無政治背景，過往學校沒就特區成立日及國慶日辦慶祝活動及升旗禮。雖然教育局發出新指引，但麥耀光說會沿用一直以來的安排。

教育局通告同時指示，強烈建議學校，在畢業禮、陸運會等重要日子及特別場合，升旗及奏唱國歌。麥耀光說，以往該校舉辦陸運會時沒相關安排，至於日後會否參照指引做法，要視乎場地有否旗杆、音響等設備，負責活動教師亦要重新設計流程，屆時再考慮。

鄭家朗：壓縮學生在校表達空間

中學生行動籌備平台、香港眾志副主席鄭家朗說，據其了解暫時沒有中學關注組趁學校舉行升旗禮，發起行動反對「港區國安法」。以往曾經有學生在奏唱國歌時表達訴求，鄭家朗說，國歌法通過後將會嚴重地壓縮學生在校園的表達空間，令他們在校內表達訴求時變危險及有後果。