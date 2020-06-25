陳帆倡公屋免租兩月抵消加租

親邀房委積極考慮

陳帆昨在立法會稱，現行調整機制是根據法例於2008年起生效，房委會需嚴格按照機制，每兩年檢討公屋租金一次，並盡快按檢討結果調整租金。目前公屋平均租金佔住戶入息水平約9%。他又說，有關措施經深思熟慮，會親自邀請房委會資助房屋小組積極考慮及接納建議，並擬定細節。

由於公屋租金每兩年檢討一次，若加租9.66%後再免租兩個月，實際加幅為0.52%。根據房委會文件，房委會預測調整租金前，2020/21及2021/22年度公屋營運帳目分別錄得7.03億及13.12億元赤字，今次安排令兩個年度共錄得約25億元虧損，較原預測增加約4.85億元。

議員促檢討租金調整機制

工聯會陸頌雄指政府從善如流，但現時失業率高企，不少市民面對無薪假等安排，建議政府凍租或提出額外租金寬免措施。民主黨尹兆堅要求當局積極考慮修改《房屋條例》。民建聯張國鈞促請政府全面檢討租金調整機制。房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，受疫情影響，經濟很大可能持續下滑，將影響公屋家庭入息或就業，免租兩個月合理。