陳帆倡公屋免租兩月抵消加租

【明報專訊】房委會完成今年公屋租金檢討，建議9月起加租9.66%，被批評逆市加租。運輸及房屋局長陳帆表示，考慮現時經濟環境、平衡租戶負擔能力及房委會財政情况後，建議為公屋租戶提供兩個月租金寬免，以抵消加租後對租戶影響，並稱有關安排會令房委會在今明兩個財政年度於公屋營運帳目上出現25億元虧損。
親邀房委積極考慮
陳帆昨在立法會稱，現行調整機制是根據法例於2008年起生效，房委會需嚴格按照機制，每兩年檢討公屋租金一次，並盡快按檢討結果調整租金。目前公屋平均租金佔住戶入息水平約9%。他又說，有關措施經深思熟慮，會親自邀請房委會資助房屋小組積極考慮及接納建議，並擬定細節。
由於公屋租金每兩年檢討一次，若加租9.66%後再免租兩個月，實際加幅為0.52%。根據房委會文件，房委會預測調整租金前，2020/21及2021/22年度公屋營運帳目分別錄得7.03億及13.12億元赤字，今次安排令兩個年度共錄得約25億元虧損，較原預測增加約4.85億元。
議員促檢討租金調整機制
工聯會陸頌雄指政府從善如流，但現時失業率高企，不少市民面對無薪假等安排，建議政府凍租或提出額外租金寬免措施。民主黨尹兆堅要求當局積極考慮修改《房屋條例》。民建聯張國鈞促請政府全面檢討租金調整機制。房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，受疫情影響，經濟很大可能持續下滑，將影響公屋家庭入息或就業，免租兩個月合理。