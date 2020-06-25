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港聞二

抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減

【明報專訊】炎炎夏日，不少人都喜歡吃西瓜消暑。每年一度的「本地有機西瓜節」，下周日（28日）起於多區農墟舉行。漁農自然護理署昨推介3款特色有機西瓜品種，分別為日本的「哈密」、台灣的「黛安娜」及澳洲的「超甜黑美人168」，每磅售價約40至50元。受天氣影響，今年西瓜甜度稍降，惟疫情下銷售反應未受影響。

天熱大雨「冲淡」 收成可維持

漁護署農業主任王敏維說，3款特色西瓜適合本港氣候、產量較高，加上皮薄，受大眾歡迎，故農民近年主要選購其種籽。「超甜黑美人168」果皮綠色帶深色斑條、果肉鮮紅多汁，糖度約12度；「黛安娜」果皮鮮黃帶斑條，糖度約11度；「哈密」果皮鮮綠色並帶條紋、果肉呈橙黃色，糖度約10度，味道較清甜。

由於今年早晚天氣甚熱，日夜溫差不夠大，西瓜糖度下跌1至2度，加上受6月兩場大雨影響，其甜味會被冲淡。王續稱，上月兩場暴雨對小部分農民造成影響，但整體收成與往年相若，相信產量足以滿足需求，售價維持每磅40至50元。

王表示，疫情令更多市民光顧本地瓜農，有農民向她反映，有市民早前已訂購西瓜，「有啲人係訂咗田裏面一整排，好搶手」，預計西瓜節銷情不會受疫情打擊。她補充，若市民擔心疫情而不想外出，可透過蔬菜統營處的應用程式購買西瓜。

有機西瓜節周日起舉行

參與今年西瓜節的農墟包括大埔農墟、中環農墟、天星碼頭星期三農墟、美孚有機農墟及黃金海岸農墟。蔬菜統營處市場推廣經理羅家豪表示，在疫情下各農墟將會實施人流管制，並且為所有入場者量度體溫。由於現時疫情尚未穩定，漁護署今年不會派人到農墟派發單張推廣西瓜節，只會派員到場用糖度計為西瓜測試糖度。

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