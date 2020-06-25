與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離

【明報專訊】本港至昨連續11天沒有新型冠狀病毒本地確診個案，但新增兩宗菲律賓輸入個案。現禁止非港人經機場入境香港的措施仍生效，亦不可轉機內地，惟上周六（20日）有11名內地人由迪拜抵港，但無持有可前往目的地的登機證，至昨日已是滯留機場第5天，其中一人昨返回迪拜。涉事抵港航班先前已有26名來自巴基斯坦旅客確診，衛生署昨安排以專車將餘下10名內地人送往鯉魚門公園度假村隔離。
機管局發言人說，6月20日收到報告，有11名旅客經阿聯酋航空EK380由迪拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證。局方知悉事件後已即時聯絡航空公司，航空公司亦已提供旅客返回出發地的安排。其中一人昨日返回迪拜，惟其他旅客仍未接受安排。逗留期間，航空公司提供餐券及毛氈。
有報道稱其中一名滯留者自稱被通緝，警方回覆查詢稱，經調查後確定該男子無被警方通緝。案件列作「雜項事件」，無人被捕。 翻查資料，本月20日抵港的EK380航班上，有26名來自巴基斯坦乘客，在本港確診感染新冠病毒，是至今最多乘客確診的航班。
增兩輸入個案 曾赴菲律賓
本港至昨累計1180宗個案，包括一宗疑似個案。昨新增確診包括一名47歲女子，她在3月初至6月曾到菲律賓，並於前日抵港，同日咳嗽及流鼻水，由亞博館送院；另55歲男子於6月13日發燒，病發後10天由菲律賓抵港，由機場送院治療。