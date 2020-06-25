港聞

港聞二

議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料

【明報專訊】對「健康碼互認先導計劃」轉移資料及侵犯私隱的憂慮，食物及衛生局長陳肇始昨回應稱，病毒檢測結果呈陰性者離港前可以智能電話透過瀏覽器於網上申請「香港健康碼」，並選擇轉換至廣東省、澳門使用的「粵康碼」或「澳康碼」系統，強調只收集簡單個人資料，傳送數據加密；由粵、澳抵港者亦可登入所在地的「健康碼」網上系統，資料將接入本地電子健康申報表平台。

立法會資訊科技界議員莫乃光指有本港居民擔心在登記健康碼過境時，其病歷等敏感個人資料會經系統移交內地公安，侵犯其私隱。陳肇始昨書面回覆稱，「香港健康碼」只收集申請者基本個人資料和檢測結果，轉碼程序亦須申請人提出及同意，在傳送數據時會加密處理，有關程序不涉及額外安裝流動應用程式。

粵公安廳稱數據不互通

政府已就「香港健康碼」徵詢個人資料私隱專員公署意見，並會委聘獨立第三方做私隱影響評估和資訊保安風險審計，確保轉換過程符合《私隱條例》與政府資訊科技保安政策及指引。粵澳兩地5月推行「健康碼互認系統」，據廣東省公安廳及澳門衛生局資料，來往兩地居民離境前需登入所在地的「健康碼」網上系統填寫個人資料，包括姓名、出生日期、證件編號、聯絡電話等，並申報檢測結果、健康史、接觸史及旅遊史，提交後自動轉換「健康碼」，入境時向口岸衛生工作人員出示「健康碼」即可入境而毋須檢疫。廣東省公安廳指出，「健康碼相互認、數據不互通；後台服務不作互聯，符合兩地法律」，轉碼資料全程加密，保護個人私隱。

（抗疫新階段）

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