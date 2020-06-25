港聞

港聞二

屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫

【明報專訊】屯門醫院住有確診新型冠狀病毒病人的兒科隔離病房，浴室地板滲漏，下層一名病人被水滴濺中眼鏡，需隔離14日；另有病人被濺中腳踝需醫學監察。消息指出，初步調查顯示是浴室防水物料老化而滲漏。有醫生表示，病毒在體外無法繁殖，如加上洗澡梘液殺死病毒，料傳染風險低。

屯門醫院昨晚公布，屯門醫院主座五樓、一個住有確診新型冠狀病毒病人的兒科隔離病房，浴室地板滲漏，水滴經牆壁滲漏至下層外科病房，兩名男病人分別在6月22及23日被濺到。據悉該兒科隔離病房內原有6名確診病人。

院方道歉 稱風險不高

屯門醫院向受事件影響的病人致歉，又稱已通報衛生防護中心，專家檢視事件後認為感染風險不高，審慎起見安排被水滴濺中眼鏡的男病人入住隔離病房接受14日檢疫；被濺中腳踝的男病人則轉往獨立病房接受28日醫學監察，院方會為兩人做病毒檢測，已安排受影響的6名兒科病人及另外12名外科病人暫調至其他病房。

另一人濺中踝 需醫學監察

消息指出，兩名濺到的病人暫未有病徵，初步調查是浴室的防水物料老化而滲漏。院方指出，會全面維修涉事隔離病房，料需時數周，其他隔離病房亦會陸續維修。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，病毒在體外無法繁殖，如加上洗澡梘液會殺死病毒，料病毒傳播風險低，但促請醫院盡快改善此類由設施問題引起的傳染風險。感染及傳染病專科醫生曾祈殷同樣認為，經浴室水滴播毒風險低，但若病人有被濺中眼睛等黏膜位置，仍存風險，建議在涉事病房抽取環境樣本了解是否存有病毒。

陳肇始：沒條件全面放寬限聚

限聚令延長至7月2日，民陣很可能不能舉辦七一遊行。食物及衛生局長陳肇始昨重申，限制公眾地方群組聚集不涉政治考慮，雖然現時未有確診個案報稱曾參與公眾集會或遊行，但認為不代表遊行集會不構成傳播風險，稱現階段未有條件全面放寬公眾地方群組聚集。

（抗疫新階段）

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