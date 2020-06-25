舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年

被告姚少康（23歲）自去年10月13日被捕起還押，至今年5月才獲批保釋。他現與父親相依為命，其父昨亦有到庭聽取判刑。

官：不接納用汽油彈表達政見

法官胡雅文判刑時表示，被告承認「有意圖而企圖縱火」罪，其刑責比起一般縱火罪重。縱使辯方力陳被告僅企圖以汽油彈燃燒路障，而非投向警方，但被告罔顧正清理路障的警員或鄰近示威者的安危，其罪行譴責性屬高。

法官明言，絕不接納被告使用汽油彈表達政見，又指案發時《逃犯條例》修訂已撤回，強調其行為絕不可以與和平示威混為一談，形容他是「罪犯」，而非「示威者」。加上被告案發的衣著裝備，攜備汽油彈到場等因素，均顯示他有預謀犯案，存心隱藏身分。

法官表示，即使被告背景良好，沒有案底，此案的嚴重性及潛在風險本身已足夠判處他較長刑期。法官斥被告行為蔑視法紀，幸好警員及時阻止被告投擲汽油彈，否則後果不堪設想。法官最終判處被告的兩項罪行共入獄4年。

【案件編號：DCCC57/20】

（反修例風暴）