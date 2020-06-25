警口供不符片段 無業男襲警罪脫

襲警罪不成立 本周第二宗

被告林耀庭（34歲，小圖）聞訊時眼泛淚光，與親友相擁。他早前否認去年11月8日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警署警長魯君樑。

裁判官林希維裁決時稱，控方呈堂的新聞影片沒有拍下警員追捕擲磚者的過程，故法庭相當依賴拘捕警員謝南偉及魯君樑的供辭。

林官表示，謝南偉供稱目睹疑犯投擲物品的過程，但片段顯示他當時望向右方，擲磚者位於其左方，他望向左方時，市民已經四散；法庭不相信他目睹案發經過，其口供不可信。至於魯君樑供稱受襲後有途人走近，所以他要發射胡椒噴霧，此說法和片段顯示的情况相反，故裁定被告的襲警罪名不成立。

被告散庭後表示，被捕時遭警員以膝頭壓頸，亦被胡椒噴霧噴眼。他說案件提堂後壓力很大，他唯有辭去工作，靠打散工及送外賣維生，種種問題令他患上抑鬱症，現在才鬆一口氣。

前日知專男生洪嘉榮（20歲）在沙田裁判法院亦被裁定一項襲警罪名不成立，裁判官認為受襲警長未能識別施襲者，呈堂片段亦沒有與被告外貌相似的人，認為警員「觀察有誤」。

【案件編號：ESCC 2509/19】

（反修例風暴）