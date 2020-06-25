法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料

陳彥霖母由警護送

案件由死因裁判官高偉雄審理，由大律師曾藹琪擔任外聘死因研訊主任。昨日陳彥霖母親有出席聆訊，一直由數名警察護送，她進庭時神情平淡，與警察有輕鬆的交談。研訊完結後，她在警員護送下步出法庭，並登上私家車離去。

生前曾參與反修例抗爭的陳彥霖屬校內游泳健將，去年9月22日被發現浮屍海面。警方調查後指陳的死亡及背景無可疑，但社會卻爭議陳是被殺，認為其死因與參與反修例運動有關。她生前上課的知專設計學院其後公開多條閉路電視片段，卻未能讓大眾釋疑，職訓局曾公開要求盡快召開死因庭釐清真相。陳彥霖的母親曾接受無綫新聞訪問，稱女兒是自殺而非被殺，希望外界不要再揣測女兒的死因。

警方晚上發新聞稿表示，因應死因裁判官要求，呼籲巿民向警方提供陳彥霖屍體發現案的資料，並可致函東區重案組第二隊（香港渣華道343號），或與西九龍裁判法院死因裁判法庭聯絡。

【案件編號：CCDI870/19】

（反修例風暴）