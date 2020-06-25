港聞

港聞二

警去年底改通例 暫免展示編號 速龍防暴執勤無編號覆核 申請方：更難投訴

【明報專訊】反修例示威中速龍和防暴警執勤時多次不展示警員編號，7名市民和香港記者協會早前入稟高等法院覆核有關做法，案件昨在高院審理。申請方指出，警方去年11月尾已修改《警察通例》，暫時豁免警員展示警員編號的規定，質疑警方為何改變有關規定，令公眾難以辨識個別警員，增加公眾投訴警員不當行為的難度。

申請人為「守護孩子」成員陳基裘、去年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅、以及香港記者協會，分別以5案提覆核。答辯人為警務處長。

李柱銘：選美著比堅尼都有編號

代表陳基裘和楊子俊的資深大律師李柱銘引述總督察李越麟的誓章指出，警方自2016年旺角大衝突後，發現前線警員的保護裝備不足，並從海外購入戰術裝束，當中沒位置展示警員編號。

李形容，選美比賽中各佳麗的比堅尼均會展示參賽編號，質疑警方侮辱法官智慧，「咁嘅嘢都要喺法庭拗？仲唔起身認錯？」他又稱，警方早於2017年1月已批准速龍小隊使用新的戰術裝束，故決定與去年發生的「起底」事件無關。

李又表示，警察學院的教官教導學警時，已強調警員編號的重要，「你個冧巴代表一切，你可以忘記自己個名，但唔可以忘記自己個冧巴」，形容警員一向須展示自己的警員編號，質疑警方為何突然改變有關規定。

李柱銘更批評，警方未有提供文件交代改變規定的原因，形容政府做法荒謬，未有履行坦率的責任（duty of candour），令申請人以至全港市民承受不公。

潘熙：行動呼號重複難讀

代表陳恭信、魯湛思和吳康聯的資深大律師潘熙表示，陳恭信去年8月4日在將軍澳遭警員棍打致頭破血流，警方去年12月18日回覆稱，他們未掌握證據，證明有警員用警棍擊打陳，形容陳至今未能掌握涉事警員的身分，導致他未能採取進一步行動。

潘熙指出，警方於去年6月28日規定速龍警員展示「Alpha ID」，並於去年11月27日規定防暴警員以「藍卡」展示新的行動呼號，同時修改《警察通例》，暫時豁免警員展示警員編號的規定，直至另行通知。部分警員其後仍拒絕展示，甚至出現呼號重複，以及難以閱讀的情况，形容上述情况構成系統失誤。聆訊周五（26日）續。

【案件編號：HCAL1747、1753、2671、2703、2915/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕守護孩子 記協 楊子俊 司法覆核 速龍小隊 反修例運動

上 / 下一篇新聞

泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理
泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理
進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關
進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關
非建制陣營仍在覓人選出戰
非建制陣營仍在覓人選出戰
探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕
探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕
邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續
邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續
H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」
H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」
商人私人控梁家榮遭否決
商人私人控梁家榮遭否決
粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月
粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月
涉發布西灣河開槍警資料 社工無業男被捕
涉發布西灣河開槍警資料 社工無業男被捕
法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料
法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料
涉9．22元朗「私了」 女子被捕
涉9．22元朗「私了」 女子被捕
警口供不符片段 無業男襲警罪脫
警口供不符片段 無業男襲警罪脫
舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年
舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年
粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價
粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價
屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫
屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫
議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料
議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料
與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離
與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離
抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減
抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減
陳帆倡公屋免租兩月抵消加租
陳帆倡公屋免租兩月抵消加租
國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗
國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗
議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎
議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎
男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩
男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩
訛稱母病騙同袍借5.5萬 前警員囚6周
訛稱母病騙同袍借5.5萬 前警員囚6周
醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥
醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥
醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題
醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題
外婆殺孫改認誤殺 待取精神報告判刑
外婆殺孫改認誤殺 待取精神報告判刑
禁電子煙草案停審 組織憂搶灘式促銷
禁電子煙草案停審 組織憂搶灘式促銷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】產假延長二讀 工聯帶「3BB」開會：陪咗我哋廿年
【Emily】產假延長二讀 工聯帶「3BB」開會：陪咗我哋廿年
【Emily】PTU SHOP賣新水炮車布章 「忠誠勇毅」襟章
【Emily】PTU SHOP賣新水炮車布章 「忠誠勇毅」襟章
【Emily】工務小組通過三跑建警區基地
【Emily】工務小組通過三跑建警區基地
【Emily】唔參加 廣告界姚冠東彈初選蠢過掌心雷
【Emily】唔參加 廣告界姚冠東彈初選蠢過掌心雷