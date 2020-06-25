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港聞二

粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月

【明報專訊】與女傭主關係不佳的印傭聲稱為求「博炒」，將類固醇放入粥內，令女傭主水腫、短時間暴增40磅，女僱主的兩歲兒子則毛髮異常增長。印傭昨在九龍城裁判法院承認共5項意圖損害而施用有害物品的相關罪名，裁判官直指控罪嚴重，幸事件對兩事主無造成重大身體傷害，判印傭入獄8個半月。

兩歲少主毛髮異常增 母子需入院

控罪指出，印尼籍女被告Rinda（39歲）分別於去年10月8、10和24日，在黃大仙現崇山一單位，向陳姓女事主及其兩歲大兒子施用有害物品，即地塞米松。控方庭上透露，女事主及其兒子分別入院5天及7天，但均無永久傷害。

警誡指僱主有皮膚問題 求情稱「博炒」

辯方求情指出，被告犯案源於與女事主關係不佳，女事主常不滿意被告，被告案發前3次請辭，均不獲女僱主理會，才令被告用此「愚蠢方法」，「以為可激到僱主炒佢」，而被告至去年10月還押至今，已得到沉痛教訓，欲衷心向兩事主說「好對唔住」。

控方案情指出，被告2018年7月到女事主家庭工作，而女事主去年4月開始出現水腫，並在10月求醫時發現攝取過量類固醇，但她從無使用類固醇，遂對被告起疑心。女事主其後透過實時監視鏡頭，發現被告在廚房煮粥時將一粒藥丸加到粥內，女事主隨即報警，被告當場被捕。

被告其後在警誡下承認涉案藥物為地塞米松，稱自己有皮膚問題，遂把藥物從印尼帶來港，隨後得悉女事主及其兒子亦有皮膚問題，故在去年8月開始在兩人膳食中加入該藥。

醫療報告指出，兩人因攝取過量類固醇引致水腫及「水牛肩」等，兒子亦有毛髮異常增長。【案件編號：KCCC2623/19】

相關字詞﹕意圖損害而施用毒藥 類固醇 印傭

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