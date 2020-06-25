港聞

港聞二

商人私人控梁家榮遭否決

【明報專訊】新民黨立法會議員兼大律師容海恩早前代表一名本地商人，在沙田裁判法院提請私人檢控，控告廣播處長梁家榮5項公職人員行為失當罪。法庭於本月12日否決該商人的申請，昨日在司法機構網頁頒下判案書，稱申請人郭德英未有表面證據顯示梁家榮「故意及蓄意疏忽職守或作出失當行為」。經營食店的女申請人郭德英接受本報查詢時表示，對判決感不公，會申請覆核。

官：無證據公職失當

判辭指出，申請人郭德英共發出5張私人傳票檢控梁家榮，指控梁身為公職人員，即港台廣播處長監管不力，故意及蓄意做出失當行為，當中涉及4個節目，包括《左右紅藍綠》中的「評警方圍攻大學校園事件」、《頭條新聞》中的「驚方信息」環節、港台第一台新聞時段以嘉許手法報道佔中三子之一陳健民的出獄過程，以及The Pulse中記者訪問世衛官員會否重新考慮台灣會員資格一事。

空姐牛肉飯老闆：已申覆核

署理主任裁判官鄧少雄在判辭中引述申請人在文件表示，她在電視或網上觀看了有關節目後，認為梁干犯了有關控罪，但鄧官綜觀所有文件，未有表面證據顯示梁故意及蓄意疏忽職守或做出失當行為，認為申請人不能提供一個表證成立的案情，拒絕其申請。

經營「空姐牛肉飯」食店的申請人郭德英接受本報查詢時認為判決不公，透露已向法庭申請覆核，並定於7月10日在西九龍法院處理。港台回覆查詢稱對此事不予置評。

【案件編號：STMP136/20】

相關字詞﹕公職人員行為失當罪 梁家榮 私人檢控

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