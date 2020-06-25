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港聞二

H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」

【明報專訊】大型時裝品牌H&M員工反映公司單方面修改守則，限制員工在社交媒體發表言論，若公司認為違反指引或損害商譽，會解僱或終止僱用合約，並列明上班衣飾不可加入於性別、種族、宗教、政治或其他範疇的個人意見，「管理層全權酌情決定」是否不可接受。工會批評有關做法是製造「白色恐怖」，踐踏《基本法》賦予的言論自由，H&M回覆證實有更新員工手冊，但相信有關問題源於溝通上的誤會。

上班衣飾禁表達個人意見

H&M員工指出，公司近日更新員工手冊，內容提到員工即使無表明身分，其他網上用戶可能已會得知其H&M員工身分，建議員工應發表網上言論前仔細評估出可能出現的後果，員工須時刻為網上發布資訊負責，若違反指引，導致不適合執行職務或損害H&M商譽，可視為嚴重行為失當，公司會解僱或終止僱用合約。

新版本員工手冊亦列明，員工上班時衣飾不可加入於性別、種族、宗教、政治或其他範疇個人意見，「管理層全權酌情決定」，若管理層認為員工服飾會向顧客或公眾表達上述個人意見，而非展示專業形象，亦屬不可接受。

工會籲勿簽確認信 職工盟斥白色恐怖

H&M香港員工工會籲會員不要簽署確認信，爭取與資方談判表達不滿。職工盟主席吳敏兒批評H&M製造「白色恐怖」，稱「港區國安法」尚未推行，已愈多愈多企業自我審查並「以言入罪」。她稱員工以個人身分在網上發表言論，不應受其工作限制，直指H&M踐踏《基本法》賦予港人的自由，將聯絡瑞典工會反映H&M問題。

H&M：料屬溝通誤會

H&M回覆本報查詢稱，不時會更新員工手冊，同時向各員工發出確認信，又說員工手冊屬公司內部文件，當中無提及香港H&M禁止員工發表言論，因與公司價值觀有所牴觸，相信有關以上問題源於溝通上誤會。

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