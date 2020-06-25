邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續

議員律師公務探訪 房間無玻璃阻隔

邵家臻說，公務探訪一般由議員及律師進行，不限次數，需要4個工作天前申請，一般分上下午進行，每節3.5小時。他出，公務探訪在俗稱「拜山房」的房間進行，房間有閉路電視，但不會如一般探訪有玻璃分隔在囚者和探訪者，只是近來疫情才加設透明屏風。立法會議員可單獨會見囚友，但若有議助陪同，一般會有懲教署職員在場。

帶入帶出只限紙類 口罩不會獲批

邵家臻說，房間內貼有通告，指明根據法例，有什麼東西可給囚友，一般都是紙張類物品，如書本、信件、文件等。他指出，部分高設防院所對可交囚友物品十分嚴格，會面完畢離開房間時，職員會問議員有什麼東西會交給在囚者，議員申報後，議員和在囚者要在簿上簽署，職員會將有關物品放入證物袋內封存，再在袋上加簽，待在囚者返回監倉後才交給他。

邵家臻又指出，在囚者如要將物品交給探訪者帶離院所，亦需要事先申請，同樣只有紙張類物品獲批，口罩或其他衣物不會獲批。他說，被捕區議員或因幫助囚友心切，「好想為囚友做些事」而被捕。