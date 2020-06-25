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探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕

【明報專訊】24歲元朗區議員方浩軒及21歲助理，前日以公務為名到荔枝角收押所探望一名涉反修例的還押者時，還押者疑因對政府派發的口罩有意見，將一個口罩交給區議員偷運出收押所跟進。警方拘捕方浩軒、其助理及還押者，涉嫌將未經授權物品引進或攜離監獄。

還押者不滿口罩 夾文件交區議員

懲教人員翻查閉路電視片段發現，一名39歲還押者前日於公務探訪期間，企圖將一個包裝袋偷運出荔枝角收押所，內有一個由政府派給還押者使用的口罩。警方其後拘捕3名男子，介乎21至39歲。據悉，事發時還押者將口罩夾於文件遞給區議員方浩軒及議員助理。方浩軒昨晚在社交網站透露已獲釋，電話被沒收。

倉務員原涉擲汽油彈 控3罪還押

根據懲教署紀錄，暫顯示方浩軒僅一次探望涉案還押者。據了解，他到荔枝角收押所探望一名39歲倉務員，該人涉嫌去年10月14日向元朗一酒家投擲汽油彈，被控刑事毁壞、在公眾地方管有攻擊性武器及管有攻擊性武器3罪。

深水埗警區重案組第一隊主管陳文靜稱，調查過程中，警方有理由相信涉案者對政府派給還押者的口罩有意見，但強調不會揣測其背後動機及意圖，警方只着眼於政府派給在囚者的所有物品都有嚴格規管；案件仍在調查，不排除更多人被捕。根據《監獄條例》，將未經授權的物品引進或攜離監獄，可被判監禁3年及罰款2000元。

總懲教主任（審核及保安）馮振遠表示，收到情報得悉涉案還押者將一些物品偷運給公務探訪者，其後進行監視，並將案件交由警方處理。

懲教：囚犯職員未必獲發CSI

馮解釋，公務探訪一般是律師、公職人員或紀律部隊人員與在囚者見面，須事先申請，申請獲批後，相關人物會在一間獨立房間見面，房間內有桌子，方便交收或簽收文件，有別於一般探訪房間，此類房間無玻璃阻隔雙方，但因應疫情現時有一塊屏障遮擋。他補充，在囚者及懲教署職員均使用政府物流署分發的口罩，未必都是由懲教署生產的CSI口罩。

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