港聞

港聞一

非建制陣營仍在覓人選出戰

【明報專訊】立法會成立後從未出現競爭的進出口界，本來非建制陣營有望由阿布泰國生活百貨創辦人林景楠出戰，或與香港中華出入口商會（中出）副會長黃英豪對壘，但林上周公布轉戰地區直選，暫未知進出口界是否仍有選戰。林景楠向本報稱，早前不少中小企有意透過申請烈酒進出口牌照成為選民，但疫情等因素影響批核進度，又透露非建制陣營仍在物色代表出選。有份呼籲企業成為該界別選民的立法會前議員區諾軒亦認為，非建制陣營未必無勝算。

林景楠：疫情礙申牌照

中小企未及做選民

已擔任進出口界議員16年的黃定光3月透露料由黃英豪接棒，本報查閱這界別的個人選民名單，發現包括多名「中出」會董。林景楠當時亦稱有意參選，結果兩陣營均動員呼籲選民登記；林上周突在社交網站稱，考慮到現有議員表現及投票取態，決定改為參與地區直選。

林景楠說，與業界溝通得悉不少中小企有意成為此界別選民，但年初申請進出口牌照正遇上疫情最嚴峻之時，負責面見及批核的海關人員需在家工作令效率受影響，加上申請宗數遠較過去多，不少業界人士未能趕及成為選民，承認在他考慮轉戰直選「有少少因素」，此亦是小圈子選舉弊病。他稱知道非建制陣營仍繼續物色人選參選，認為在選舉競爭下，可取得非常重要數據為下屆部署，屆時他作為界別選民將全力支持該候選人。

區諾軒：非建制未必無勝算

區諾軒認為，「國家隊」現身估計是中聯辦及「中出」大力動員所致，但他亦知道有相當多非建制選民成功登記，建制派是否有優勢仍「好難講」，他希望有心人若自認是合適人選，可積極考慮出選。

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理
泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理
進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關
進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關
探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕
探監涉帶走口罩 區議員還押者被捕
邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續
邵家臻：部分院所規定嚴 遞卡片也要手續
H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」
H&M被指改員工手冊 「網上言論損商譽可炒」
商人私人控梁家榮遭否決
商人私人控梁家榮遭否決
粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月
粥落類固醇致僱主增40磅 印傭囚8.5月
警去年底改通例 暫免展示編號 速龍防暴執勤無編號覆核 申請方：更難投訴
警去年底改通例 暫免展示編號 速龍防暴執勤無編號覆核 申請方：更難投訴
涉發布西灣河開槍警資料 社工無業男被捕
涉發布西灣河開槍警資料 社工無業男被捕
法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料
法庭將召陳彥霖死因研訊 警應官要求籲提供資料
涉9．22元朗「私了」 女子被捕
涉9．22元朗「私了」 女子被捕
警口供不符片段 無業男襲警罪脫
警口供不符片段 無業男襲警罪脫
舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年
舞台燈光師認企圖縱火 判囚4年
粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價
粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價
屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫
屯院隔離房滲漏 下層病人濺中須檢疫
議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料
議員憂私隱交內地 陳肇始：只蒐簡單資料
與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離
與26確診者同機 滯機場10內地人須隔離
抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減
抵住疫情避不過天氣 西瓜銷量不減甜度減
陳帆倡公屋免租兩月抵消加租
陳帆倡公屋免租兩月抵消加租
國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗
國歌法下首個回歸日 教局上周指引須升旗奏唱 創知中學百師生七一回校升旗
議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎
議員促抽查警吸毒酗酒 李家超：無法律基礎
男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩
男子涉網售武器被捕 檢500刀劍弓弩
訛稱母病騙同袍借5.5萬 前警員囚6周
訛稱母病騙同袍借5.5萬 前警員囚6周
醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥
醫局研社區取藥 藥房商會擬助派 另研物流公司派上門 視像教用藥
醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題
醫管大會成員：派上門須解決出錯責任問題
外婆殺孫改認誤殺 待取精神報告判刑
外婆殺孫改認誤殺 待取精神報告判刑
禁電子煙草案停審 組織憂搶灘式促銷
禁電子煙草案停審 組織憂搶灘式促銷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】產假延長二讀 工聯帶「3BB」開會：陪咗我哋廿年
【Emily】產假延長二讀 工聯帶「3BB」開會：陪咗我哋廿年
【Emily】PTU SHOP賣新水炮車布章 「忠誠勇毅」襟章
【Emily】PTU SHOP賣新水炮車布章 「忠誠勇毅」襟章
【Emily】工務小組通過三跑建警區基地
【Emily】工務小組通過三跑建警區基地
【Emily】唔參加 廣告界姚冠東彈初選蠢過掌心雷
【Emily】唔參加 廣告界姚冠東彈初選蠢過掌心雷