非建制陣營仍在覓人選出戰

林景楠：疫情礙申牌照

中小企未及做選民

已擔任進出口界議員16年的黃定光3月透露料由黃英豪接棒，本報查閱這界別的個人選民名單，發現包括多名「中出」會董。林景楠當時亦稱有意參選，結果兩陣營均動員呼籲選民登記；林上周突在社交網站稱，考慮到現有議員表現及投票取態，決定改為參與地區直選。

林景楠說，與業界溝通得悉不少中小企有意成為此界別選民，但年初申請進出口牌照正遇上疫情最嚴峻之時，負責面見及批核的海關人員需在家工作令效率受影響，加上申請宗數遠較過去多，不少業界人士未能趕及成為選民，承認在他考慮轉戰直選「有少少因素」，此亦是小圈子選舉弊病。他稱知道非建制陣營仍繼續物色人選參選，認為在選舉競爭下，可取得非常重要數據為下屆部署，屆時他作為界別選民將全力支持該候選人。

區諾軒：非建制未必無勝算

區諾軒認為，「國家隊」現身估計是中聯辦及「中出」大力動員所致，但他亦知道有相當多非建制選民成功登記，建制派是否有優勢仍「好難講」，他希望有心人若自認是合適人選，可積極考慮出選。