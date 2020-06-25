進出口界新團體選民 逾兩成「國家隊」相關

選民按年增22.5% 非建制曾動員

立法會選舉提名期下月展開，非建制陣營年初大力呼籲合資格選民登記成為功能組別選民。其中有被點名動員的進出口界，今屆選民人數較上屆增14%至1591，與去年比較則增加22.5%，今屆團體及個人選民數目分別有977及614。

煙酒業、國企登記 有中煙、茅台、中化

本報連日查閱選民登記冊發現，今屆進出口界新增最少112團體選民，其中兩成帶有「國家隊」影子，例如多間內地著名煙酒相關企業，包括中煙國際（香港）有限公司、中煙英美煙草國際有限公司、香港紅塔國際煙草有限公司、五糧液國際（香港）有限公司、瀘州老窖國際發展（香港）有限公司、最少3間與貴州茅台酒關聯公司，以及兩間與古越龍山相關公司等（見表）。

新增選民名單中亦有多間國企，包括中化（香港）石油國際有限公司及中外運（香港）船務有限公司等。記者亦發現最少4間公司由商界（第二）界別轉到進出口界，其中兩間分別為驪山有限公司及京泰實業（集團）有限公司；前者網頁顯示，公司為陝西省政府駐港「窗口」公司，後者則為北京市政府「在海外設立的最大的綜合性企業集團」，為本港上市的北京控股全資直屬公司。

內地首民企登記 唐英年祖父創辦

港區省級政協委員聯誼會有限公司及上海市工商界愛國建設公司香港辦事處亦出現在新增選民名單內。翻查網上資料，現改組為上海愛建集團的上海市工商界愛國建設公司，為內地改革開放後首間民營企業，其中一名創辦人唐君遠為政協常委唐英年的祖父；同時，由唐英年任董事的蘇錫企業有限公司，亦是新登記選民。至於由全國政協委員黃蘭茜任董事的陽明山莊管理有限公司，亦新登記為選民。

除「國家隊」外，不少港人熟悉的本地企業亦新登記為選民，例如太古可口可樂香港有限公司、價真棧有限公司等。咭片皇有限公司及南華樹膠廠有限公司，就由工業界（第二） 轉到此界別。

「黃店」阿布泰國生活百貨創辦人林景楠曾表示有意於進出口界別出選，本報發現他以旗下公司登記成為此界別選民，但他上周突公布改為參加地區直選。林向本報表示不少有意成為選民的中小企，因申請進出口牌照進度未如理想，未及成為選民（見另稿）。

蔡子強：非建制實力未明

選情或會有暗湧

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，進出口界別不是非建制派重點搶灘對象，但因過去多屆沒有競爭，非建制派陣營實力未明，故他形容或會有「暗湧」。不過，他認為林景楠改為參與地區直選，或間接顯示他「不睇好」在此界別的勝算，然而，非建制陣營若繼續於進出口界出選，亦有「試票」這好處。

明報記者 鄧俊豐