泛民初選52名單 11表明反國安法 阿布泰林景楠遲報名仍入閘 民主動力：酌情處理

參選名單中，新界東為最多隊伍參選的一區，共有12張名單報名；新界西則有8張。九龍東、九龍西分別有6張及9張名單報名；港島則有8張。至於超區、衛生服務界，分別有5人及4人報名（見表）。

同區3/4參選人不反對林入閘

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠於提名期截止後才報名參加新界東初選，民主動力召集人趙家賢稱，初選是希望「有容乃大」、冀揀選最能代表市民的民主陣營代表參選。他稱諮詢新界東參選人後，四分之三均表示不反對，故酌情處理。據悉有初選參選人認為，雖然林景楠技術上是遲了報名，但對方在官方選舉時亦可報名，如阻撓他參加初選，會與初選理念背道而馳。

青年新政梁頌恆較早前曾報名參加初選新東，其後經團隊內部討論後決定退出，並呼籲支持本土派友好。另外，街工早前宣布參選名單時，排新界西名單首位的主席盧藝賢一度稱應初選後再商討，按民調再棄選，被批評違反協調承諾。昨公布的初選名單中，未見街工。

違協議沒收按金 道德譴責

被問到一旦有人在初選落敗、但違反協議參加立法會選舉，會有何懲罰，趙家賢稱除了沒收1萬元按金外，政界定有道德譴責，市民亦會看清楚，強調無分裂本錢。

戴耀廷：衛生服務界專設4票站

初選將於下月11日及12日舉行公民投票，負責協調的港大法律學院副教授戴耀廷向本報表示，現時約有250個票站，但仍在確認中；衛生服務界則有4個專為界別而設的票站，分佈港九新界，將於稍後公布。趙家賢稱，宣傳初選方式包括舉辦選舉論壇，亦將於報章、網媒登廣告宣傳，他稱不少選民都知悉要在初選投票，但目前仍需處理票站、宣傳等技術問題。

二維碼投票 需核實選民身分

戴耀廷稱投票系統進入最後測試階段，亦將於稍後公布詳情。據了解，屆時選民需前往票站投票，除了要出示身分證外，亦要提供住址證明、過往投票通知書或選舉事務處選民資格紀錄（三擇其一）以核實選民身分，屆時選民需用手機掃描二維碼並投票。據悉，此舉是冀令投票系統不會受網上攻擊，壞處是掃描二維碼等過程效率或較慢。

另外，民主動力目前正為初選眾籌，目標為350萬元，用於宣傳初選、運輸、票站租金及設備等範疇，至昨晚截稿時僅籌得約74.1萬元。戴耀廷表示，如最終籌款額不足，開支將需由參選人攤分。

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