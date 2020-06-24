【Emily】3狐獴B未改名 海洋公園邀投票決定

預告新主席CEO周一現身

「小狐獴與大象龜之旅」下周一開幕，公園主席孔令成同行政總裁李繩宗齊齊喺7月退任，公園預告候任主席同行政總裁會喺嗰個開幕場合現身。Emily噚日就聽聞由公園首席財務總監陳善瑜做行政總裁嘅呼聲最高，接替同樣管數嘅李繩宗。

至於海洋公園副主席劉鳴煒就好大機會成為新一任主席，除咗睇劉鳴煒之前喺立法會好主動答議員提問，公園以前都有先例由副主席「坐正」做主席，例如孔令成就係嘞，所以今次劉鳴煒「坐正」絕對唔出奇。海洋公園就回覆，會適時公布新任行政總裁人選。

叫Mochi？雞蛋仔？齋啡？

講番3隻狐獴BB，佢哋有唔同性格，一隻鍾意叫喊、一隻鍾意同護理員互動，另一隻就內向少少，會成日黐住啲年長孤獴。海洋公園幫佢哋諗咗3組名，第一組係以英文字母M開頭，配合番佢哋媽媽Mata嘅名，分別叫「Magic（魔法）」、 「Mirror（鏡）」、「 Mochi（糯米糍）」；另一組係因為覺得佢哋可愛又軟綿綿咁，就諗起啲香港特色小食，叫「雞蛋仔」、「糖葱餅」、「白糖糕」；仲有因為佢哋嘅毛色啡啡哋，園方亦建議可以叫「茶走」、「齋啡」、「鴛鴦」。

如果有興趣幫狐獴BB改名嘅話，6月28日晏晝6點前都可以去海洋公園facebook專頁投票，最多人揀嘅嗰組名就會成為佢哋以後嘅名字啦。