激光照目標誘發熒光 港大無人機尋獲化石

港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋（Michael Pittman）數年前與國際研究團隊研發出激光誘導熒光技術，可令通常不會發出熒光的化石在受激光刺激下發出熒光，以便利用相機拍攝影像分析。

文嘉棋和合作伙伴、美國科學發展基金會的Thomas Kaye花約兩年時間，將技術結合無人機系統，製成「激光盜龍」。無人機配備GPS定位系統、測高儀、光學雷達、閃光燈等，在日間設定好飛行路線後，無人機會按指定路線、穩定與地面保持4米距離巡航，地氈式搜索尋找熒光物體。去年「激光盜龍」於美國亞里桑那州及懷俄明州進行首次夜間飛行任務，並成功搜索到化石標本。

可搜索礦物生物 探索外星地貌

文嘉棋說，除了化石，有關技術亦可應用於搜索其他對熒光有反應的物體，包括用於研究特殊地質的礦物或寶石、生物（如蠍子、貝類和藍綠菌），甚至古物古蹟。文嘉棋說，技術適合用於飛行系統上作探測用途，可進一步應用於探索地球以外，如火星、流星的地貌。

明報記者