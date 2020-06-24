13歲童涉私了控暴動轉介區院 官稱無權留少年庭：法例唔容許

被告為13歲男童，依舊獲准保釋外出。辯方憂慮被告年僅13歲，在區院審理或對他造成不公，反對控方申請，再次申請將案件留在少年庭處理。

裁判官何俊堯批准控方申請，並指出受《少年犯條例》所限，涉及其他成人共同參與的控罪，裁判官無權將此類案件留在少年庭處理，表示「留喺少年庭一定係為小朋友着想，但法例唔容許嘅話，唔可以夾硬嚟㗎嘛」。辯方終撤回申請。

控罪稱，被告涉於去年10月13日，在將軍澳唐俊街及唐德街一帶與不知名者參與暴動、在非法集結期間使用蒙面用品，即一個耳掛式口罩；以及同日與其他人非法禁錮警員X，使警員X受傷。

大狀：決定合理 判刑分別不大

大律師蘇俊文接受本報查詢認為，裁判官今次決定合理，若然單獨將13歲男童留在少年庭審理，同案其餘被告則轉介區院，案件將「區院審一次，少年庭審一次」，造成冗長審訊及不便。蘇又稱，無論案件在少年庭或區院審訊，判刑結果分別不大，法官按照被告歲數及個人背景量刑，再者區院法官亦有權在定罪後將判刑發還少年庭處理。惟13歲男童所面對的最高刑罰依然是判處入獄，不過懲教署會因應男童歲數而安排羈留特別監倉。

根據警方數字，在反修例事件共有632人被控暴動罪，其中16歲以下共有18人，年齡最小的為13歲。

【案件編號：ESCC700004/19】

（反修例風暴）