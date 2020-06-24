地盤工堵路 8歲子睹入獄一刻 官稱明白家人感衝擊

【明報專訊】去年7月1日有網民發起在回歸升旗禮抗爭，育有兩子的地盤工人在現場推鐵馬組成路障。他昨在妻子及8歲幼子陪同下，承認一項非法集結罪，被判即時入獄6周。裁判官林希維在庭內向妻兒解釋，明白兒子目睹父親入獄「都係一個幾大衝擊」，但法庭判刑不能偏離原則。親睹丈夫步入犯人欄的妻子只好拖着幼子，強忍淚水，在親友陪同下離開法庭。
妻望背影強忍淚水 子悶悶不樂
林官：法庭不是針對任何顏色
被告袁志成（36歲），辯方求情指出，他曾因工傷導致失業，經濟拮据下干犯店舖盜竊，被判監7周，此後一直奉公守法，是一名好爸爸，月入1.6萬元，是家中唯一經濟支柱。此時坐在公眾席的妻子不時看着丈夫的背影，臉上掛着一絲愁容，背着背包的幼子亦顯得悶悶不樂。
裁判官林希維判刑時特意提及，被告判監是「在所難免」，但希望到庭支持的被告妻兒明白，「法庭不是針對任何人、不是針對任何顏色，法庭有法庭嘅責任，要根據法律處理唔同事」，籲被告妻子向兒子解釋清楚，不要影響兒子的成長。同時林官又向被告表示，在案件完結後，要和家人「好好填補番你唔喺屋企嘅時間」。
林官又說，根據案情，當其他示威者開始設置路障時，被告只是「坐係側邊翹埋對腳」，直到中後期才協助推障礙物，亦無證據顯示他有煽動他人參與，加上無人身及財物傷害，故判被告入獄6星期。
控罪指出，被告於去年7月1日在金鐘夏愨道與演藝道交界與其他身分不詳的人參與非法集結。