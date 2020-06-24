社工劉家棟上訴 10萬元保釋 阻差辦公囚1年 對上訴無信心稱不後悔

案發時23歲、現年24歲的劉家棟原本留有一頭長髮，服刑期間被剪成短髮。昨日的保釋申請由高院法官潘兆童處理，劉由資深大律師彭耀鴻代表。潘官聽畢控辯雙方陳辭後，批准劉家棟以10萬元現金保釋，其間須每周到警署報到兩次、交出旅遊證件、不准離港及居於報稱地址。

稱與抗爭者同行是福分

形容過去一周監禁是冤獄

劉家棟昨午離開高院時接受傳媒訪問，表示過去一星期的監禁是一場「冤獄」。他說民間估計約50名社工被捕，相信社福界面對的政治打壓不輕，但自己身為社工，「能在監獄用身和心感受抗爭者絕處的傷痛」，與抗爭者同行也是福分。

憶獄中手足落淚 「香港欠了他」

劉提及其他在獄中的被捕人，多次哽咽落淚。他說在羈留所結識一名年齡相若的抗爭者，對方見到他身上的紋身，打算獲釋後將「香港」二字紋在身上：「我跟他說，是香港欠了他，香港人心入面應該刻上他的名字」。劉家棟續說，他上周無向家人交代半句話就被判監，服刑期間又錯過了父親節，對此感到遺憾。

百人庭外聲援 喊撐社工口號

另有近百人昨早在法院門外聲援劉家棟。有人高喊「撐家棟，撐社工」的口號，亦有人叫「家棟，我哋一齊返屋企！」亦有數十人在庭外觀看劉家棟的保釋申請直播，不少人得悉劉獲准保釋等候上訴時激動拍掌。

劉被控於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近阻礙警員陳沛杰執行職務。經審訊後，他上周三（17日）被裁定阻差辦公罪成，判囚一年，為首名在反修例運動被判監的社工。

【案件編號：HCMA137/20】

明報記者

（反修例風暴）