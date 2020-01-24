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公屋擬加租9.66% 寬免「待考慮」 平均加200元 議員促免租兩月

【明報專訊】影響全港約80萬公屋租戶、兩年一次的公屋租金檢討方案揭盅。房委會建議今年按機制加租9.66%，9月1日起生效，加租後每戶租金將增加42至498元不等，平均加租約200元。然而，受本港經濟惡化及疫情影響，房委會預期公屋租戶或面對經濟困難，表明可按《房屋條例》第17條向租戶提供租金寬免，但未有具體交代寬免幅度，只表示「有待考慮」，做法與2010及2012年不同。民主黨及民建聯皆批評房委會逆市加租決定「離地」及「離譜」，要求寬免兩個月租金以抵消加租壓力。

按機制調整 擬9月1日生效

《房屋條例》規定，房委會須每兩年檢討公屋租金一次，包括委託統計處計算住戶過去兩年平均月入，並按有關變動調整，加租幅度上限為10%。房委會文件顯示，公屋住戶2017年平均月入22,631元，2019年為24,817元，期內增9.66%，遂建議今年公屋租金上調9.66%，9月1日起生效。

房委會資料顯示，截至去年底，全港公屋租戶每月租金介乎443至5159元，若加9.66%，每月租金增加42至498元不等，平均加租約200元；撇除綜援戶後，約24%租戶每月租金加101至150元，29%租戶加151至200元（見表1）。

房委會無公布寬免細節

有異2010及12年做法

不過，房委會表示自去年起本港經濟環境一直惡化，加上受疫情影響，公屋租戶未來兩年有可能面對經濟困難，會方可根據《房屋條例》第17條提供租金寬免。文件未有提出具體的租金寬免幅度，只表示「有待考慮」。翻查房委會文件，房委會於2010及2012年檢討租金時，亦曾在文件中建議提供寬免一個月租金以抵消加幅（見表2），今次則未有交代。

房委會：政府已代繳兩月租免差餉

倘免一個月租 赤字增4.8億

房委會表示，在考慮租金寬免措施時，需考慮政府今年已於1月及7月為公屋租戶代繳租金及免收本年度差餉，令公屋租戶已節省相等於3.14個月的租金；另亦需考慮對房委會的財政影響。房委會稱，若落實加租，本年度公屋營運帳目將由赤字7.03億元變為盈餘4.27億元；若加租9.66%後提供一個月租金寬免，公屋營運赤字將由7.03億增至11.86億元。而最終若寬免1個月或以上租金，赤字會進一步惡化。

房委會又表示，申領租金援助計劃的公屋租戶，由2014年7月1.23萬戶增至今年5月2.01萬戶，期內增幅達63%，會繼續檢視租援實行情况，適時考慮完善計劃。房委會亦考慮到疫情對經濟的影響，已推出短暫紓困措施，於今年5月至10月暫緩向有經濟困難而未能及時繳交租金的租戶發出遷出通知書。立法會房屋事務委員會和房委會資助房屋小組分別將於7月6日及20日討論今年加租事宜。

尹兆堅批機制數據滯後 促運房局修例

柯創盛稱逆市加租「離地」

房委會委員、民主黨尹兆堅說，房委會在經濟環境轉差下仍逆市加租，做法「離譜」，建議寬免租金兩個月以抵消9.66%加幅。他說，現行《房屋條例》的租金調整機制欠缺調節制度，房委會要按過去兩年滯後數據作出未來兩年加租決定，促請運房局檢討及修訂條例。民主黨今日將到房委會總部請願反對加租。

公屋聯會促改善租援

房委會另一委員、民建聯柯創盛亦批評房委會加租決定「離地」，促請寬免最少兩個月租金。公屋聯會亦強烈要求房委會提供兩個月租金寬免，並改善租金援助計劃，讓更多租戶得到經濟援助。

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