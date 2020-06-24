港聞

港聞二

通訊局倡放寬電視電台守則 晚上11時可播成年節目

【明報專訊】通訊事務管理局就放寬電視及電台的節目和廣告標準諮詢公眾，建議放寬香港及境外物業廣告限制、提前至晚上11時可播成年人節目，以及准體育節目加上廣告材料。

「成年觀眾」節目（即「M」類別）現只可在晚上11時30分至早上6時之間播出，通訊局表示，為使機構編排節目和廣告有更大彈性，建議把免費電視播「M」類節目，及成人材料的時間提前30分鐘，至晚上11時，料對觀眾應不會有太大影響。

豁免物業廣告交證明文件

按《電視廣告守則》和《電台廣告守則》，現時播放香港及境外物業租售廣告須提交多項證明文件，通訊局認為，《地產代理條例》或地監局指引，以及《一手住宅物業銷售條例》已有相關規管，為免規管工作重疊，建議受以上兩項規例規管的廣告豁免提供文件。

諮詢文件續稱，現時境外物業廣告要確認買家可獲得財務機構提供樓宇貸款，但由於《地產代理條例》或地監局的指引皆無此要求，故亦建議取消此規定。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮稱，現行地監局條例已很嚴格，認為通訊局本來的限制都是為了避免失實廣告，而地監局條例已列明不可有失實及誤導廣告，亦要求提交「物業資料表格」及「業主委託書」等文件，已有足夠監管。

允體育賽事節目增廣告材料

通訊局亦建議容許體育賽事節目加上廣告材料，並豁免計算在免費電視廣告時限，並就商業標誌的出現次數、大小、時數作出相應限制，但非體育賽事的直播節目，則由通訊局按個別情况考慮。

另外，通訊局亦審議兩宗投訴個案，其中一宗為港台33及33A台轉播中央電視台的《天氣預報》時出現酒精品牌廣告，通訊局裁定投訴成立，但不會懲處；另一宗則為港台第三台節目播放有粗言的歌曲，通訊局發出警告。

上 / 下一篇新聞

拒簽滿意紙 檢疫中心監工遭圍毆 竹篙灣趕工下爭執 3工人被捕
拒簽滿意紙 檢疫中心監工遭圍毆 竹篙灣趕工下爭執 3工人被捕
落馬洲最快下周通關 健康碼過境有限額
落馬洲最快下周通關 健康碼過境有限額
老翁併發敗血性休克 祿泉樓群組再增一死
老翁併發敗血性休克 祿泉樓群組再增一死
皇崗一地兩檢大樓設計公布
皇崗一地兩檢大樓設計公布
飲食界選民 吉野家新登記至少58票 黃圈崛起 學者：「暗黃店」或成關鍵因素
飲食界選民 吉野家新登記至少58票 黃圈崛起 學者：「暗黃店」或成關鍵因素
踏遍大街小巷 義工團隊半年助逾千「黃店」登記
踏遍大街小巷 義工團隊半年助逾千「黃店」登記
採訪手記：查冊日限30分鐘禁筆錄 海量資料靠死記
採訪手記：查冊日限30分鐘禁筆錄 海量資料靠死記
林鄭：保就業總支出或逾810億
林鄭：保就業總支出或逾810億
康樂園3歲童溺斃 充氣池嬉水昏迷泳池底
康樂園3歲童溺斃 充氣池嬉水昏迷泳池底
藏獒咬傷女地勤 狗主須賠近百萬
藏獒咬傷女地勤 狗主須賠近百萬
警破3億洗黑錢案 女大生同居男被捕
警破3億洗黑錢案 女大生同居男被捕
七一遊行拋防疫7方案 民陣：警全沒回應
七一遊行拋防疫7方案 民陣：警全沒回應
挪用禁區紙秘撈 消防判社服令
挪用禁區紙秘撈 消防判社服令
公屋擬加租9.66% 寬免「待考慮」 平均加200元 議員促免租兩月
公屋擬加租9.66% 寬免「待考慮」 平均加200元 議員促免租兩月
8．31衝突首批7人控暴動
8．31衝突首批7人控暴動
男生襲警罪脫 官：警觀察有誤
男生襲警罪脫 官：警觀察有誤
社工劉家棟上訴 10萬元保釋 阻差辦公囚1年 對上訴無信心稱不後悔
社工劉家棟上訴 10萬元保釋 阻差辦公囚1年 對上訴無信心稱不後悔
地盤工堵路 8歲子睹入獄一刻 官稱明白家人感衝擊
地盤工堵路 8歲子睹入獄一刻 官稱明白家人感衝擊
13歲童涉私了控暴動轉介區院 官稱無權留少年庭：法例唔容許
13歲童涉私了控暴動轉介區院 官稱無權留少年庭：法例唔容許
激光照目標誘發熒光 港大無人機尋獲化石
激光照目標誘發熒光 港大無人機尋獲化石
德貞欺凌案再拘4人 警：或更多人被捕
德貞欺凌案再拘4人 警：或更多人被捕
寒夜誕嬰棄街頭 未婚媽媽認疏忽照顧
寒夜誕嬰棄街頭 未婚媽媽認疏忽照顧
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】銅芯罩頻跣低 林鄭：或洗多鬆咗
【Emily】銅芯罩頻跣低 林鄭：或洗多鬆咗
【Emily】單張家庭照無太太容海恩 袁彌昌：屬新民黨唔方便
【Emily】單張家庭照無太太容海恩 袁彌昌：屬新民黨唔方便
【Emily】3狐獴B未改名 海洋公園邀投票決定
【Emily】3狐獴B未改名 海洋公園邀投票決定
【Emily】觀塘區議員李嘉達戰九東初選
【Emily】觀塘區議員李嘉達戰九東初選
【Emily】鄧竟成做YouTuber 大談國安法
【Emily】鄧竟成做YouTuber 大談國安法
【Emily】文學節「字旅．時光」展 有VR AR體驗
【Emily】文學節「字旅．時光」展 有VR AR體驗