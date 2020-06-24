通訊局倡放寬電視電台守則 晚上11時可播成年節目

「成年觀眾」節目（即「M」類別）現只可在晚上11時30分至早上6時之間播出，通訊局表示，為使機構編排節目和廣告有更大彈性，建議把免費電視播「M」類節目，及成人材料的時間提前30分鐘，至晚上11時，料對觀眾應不會有太大影響。

豁免物業廣告交證明文件

按《電視廣告守則》和《電台廣告守則》，現時播放香港及境外物業租售廣告須提交多項證明文件，通訊局認為，《地產代理條例》或地監局指引，以及《一手住宅物業銷售條例》已有相關規管，為免規管工作重疊，建議受以上兩項規例規管的廣告豁免提供文件。

諮詢文件續稱，現時境外物業廣告要確認買家可獲得財務機構提供樓宇貸款，但由於《地產代理條例》或地監局的指引皆無此要求，故亦建議取消此規定。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮稱，現行地監局條例已很嚴格，認為通訊局本來的限制都是為了避免失實廣告，而地監局條例已列明不可有失實及誤導廣告，亦要求提交「物業資料表格」及「業主委託書」等文件，已有足夠監管。

允體育賽事節目增廣告材料

通訊局亦建議容許體育賽事節目加上廣告材料，並豁免計算在免費電視廣告時限，並就商業標誌的出現次數、大小、時數作出相應限制，但非體育賽事的直播節目，則由通訊局按個別情况考慮。

另外，通訊局亦審議兩宗投訴個案，其中一宗為港台33及33A台轉播中央電視台的《天氣預報》時出現酒精品牌廣告，通訊局裁定投訴成立，但不會懲處；另一宗則為港台第三台節目播放有粗言的歌曲，通訊局發出警告。