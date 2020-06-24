七一遊行拋防疫7方案 民陣：警全沒回應

明報記者

民陣今年3月向警方申請七一遊行，至昨日雙方首次會面商討安排，民陣原計劃在7月1日下午2時在維園集合，下午3時起步，遊行終點是金鐘添美道。民陣在會上提出7個替代方案（見表），加入參與者間保持1.5米距離等防疫措施。

岑子杰：百分百機率不獲批

岑子杰會後表示，他在會上曾提出可更改遊行終點，由添美道改至中環，並問及警方以什麼準則，決定主辦方的建議能否保障公眾安全，但全部問題不獲回應，「（警方）只是目無表情的坐着聽」。

會否轉街站遍地開花

陳皓桓：不辦沒通知書集會

岑子杰說，參與籌辦民陣遊行多年，今次會面是警方態度「最敷衍」的一次，「感覺（七一遊行）不批的機會率是100%」。他又稱，曾在會上要求舉行第二次會面，警方回應是「現在答不到你」，批評警方藉疫情打壓市民遊行集會的權利，有違《基本法》給予市民的權利。

民陣副召集人陳皓桓批評警方一直拖延會面，稱警方近期多在遊行集會舉辦前數天發出反對通知書，待上訴委員會駁回上訴申請，已是舉辦遊行前一兩日，主辦單位能做的不多。問到民陣會否考慮參考其他團體早前做法，改為遍地開花形式擺街站等，陳皓桓形容這等同不獲批准的集會，強調民陣不會發起未獲不反對通知書的遊行集會。

警消息：措施難杜絕播毒 限聚下難批

警方消息人士稱，今年很大可能不會批准七一遊行，表示雖然民陣就此提出多個方案，惟仍難以杜絕病毒傳播的風險，例如參加者相隔1.5米，集會或排隊出發時可做到，但一起步便難以控制。該消息人士重申，限聚令生效下，警方難有理據批出不反對通知書。